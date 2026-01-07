Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 8-16/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng từ đêm 8-11/1 và từ ngày 14-16/1, có mưa vài nơi. Các khu vực khác đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Để ứng phó với tình hình rét, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh tim mạch, hô hấp và người lao động, tập luyện ngoài trời cần giữ ấm cơ thể vào buổi sáng và tối, mặc áo nhiều lớp để dễ điều chỉnh khi trời ấm lên. Cùng với đó, người dân nên uống đủ nước trong ngày, hạn chế ra ngoài quá sớm, khởi động kỹ khi tập thể dục.

Đối với tình hình triều cường ở ven biển Đông Nam Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của nước dâng do gió mùa hoạt động mạnh, mực nước tổng cộng cao nhất tại trạm Vũng Tàu (thủy triều + nước dâng do gió) từ chiều tối 7/1 đến ngày 8/1, ven biển các tỉnh, thành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau có mực nước lớn nhất ở trạm Vũng Tàu là 4,1-4,2m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 16--18h và 0-3h.

Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Dự báo, mực nước triều tại khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng giảm chậm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió mùa hoạt động mạnh nên mực nước tổng cộng tại trạm Vũng Tàu vẫn ở mức cao, cụ thể từ ngày 9-10/1 là 4-4,1m, từ ngày 11/1 là 3,9-4m.

Khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.

Các chuyên gia về thủy văn lưu ý, triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông phía Đông Nam Bộ. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và đầu giờ chiều.

Ngoài ra, triều cường cao trong giai đoạn này còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình./.

