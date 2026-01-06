Núi lửa tại Indonesia phun trào 31 lần trong 6 giờ

Hoạt động núi lửa tại một số quốc gia Đông Nam Á đang gia tăng trong những ngày đầu năm 2026, buộc các cơ quan chức năng phải nâng mức cảnh báo và tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Trạm quan trắc núi lửa Semeru (PGA) tại huyện Lumajang, tỉnh Đông Jawa của nước này đã ghi nhận 31 trận động đất do núi lửa phun trào chỉ trong sáng 6/1.

Theo báo cáo của Trạm PGA Semeru đặt tại núi Sawur, các trận động đất do phun trào có biên độ 11-22 mm, thời gian kéo dài 64-115 giây, cho thấy hoạt động núi lửa vẫn đang diễn biến phức tạp.

Ngoài các trận động đất trên, trạm quan trắc cũng ghi nhận một trận động đất do lở tuyết với biên độ 6 mm kéo dài 20 giây; bốn trận động đất do gió giật và hai rung chấn.

Trung tâm Nghiên cứu Núi lửa và Giảm thiểu Rủi ro Địa chất Indonesia (PVMBG) khuyến cáo người dân không đi vào khu vực phía Đông Nam dọc theo dòng Besuk Kobokan trong phạm vi 13 km từ đỉnh núi. Đây là khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi luồng khí nóng và dòng dung nham.

Ngoài ra, người dân cũng được yêu cầu tránh xa khu vực trong bán kính 500 m tính từ bờ sông dọc Besuk Kobokan, do nguy cơ lan rộng của luồng khí nóng và dòng dung nham có thể đạt tới 17 km từ đỉnh núi.

Trung tâm Nghiên cứu Núi lửa và Giảm thiểu Rủi ro Địa chất Indonesia đồng thời cảnh báo người dân không hoạt động trong bán kính 5 km quanh miệng núi lửa, nơi tiềm ẩn nguy cơ đá phun trào; đồng thời nâng cao cảnh giác trước khả năng xuất hiện mây nóng, dòng dung nham và lũ bùn núi lửa (lahar) dọc các sông bắt nguồn từ đỉnh Semeru.Ông Isnugroho, Trưởng Cơ quan Quản lý thảm họa khu vực huyện Lumajang (BPBD), cho biết có thể quan sát được các dòng dung nham và khí nóng vào ban đêm. Ông cũng cảnh báo vẫn có nguy cơ xảy ra lũ bùn núi lửa trong những tháng đầu năm 2026.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) dự báo tiếp tục có mưa lớn tại khu vực núi Semeru trong thời gian tới. Lực lượng chức năng vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao để ứng phó với khả năng gia tăng hoạt động phun trào của núi lửa Semeru.

Trong khi đó, tại Philippines, giới chức nước này đã nâng mức cảnh báo đối với núi lửa Mayon ở tỉnh Albay, miền Trung Philippines, đồng thời cảnh báo về khả năng xảy ra hoạt động phun trào mang tính bùng nổ trong những ngày hoặc tuần tới và khuyến cáo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm bán kính 6 km.

Phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á dẫn thông báo của Viện núi lửa và địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết cơ quan này đã nâng mức cảnh báo lên cấp 3 trên thang 5 cấp, cho thấy dung nham đang dâng lên bên trong núi lửa và hình thành vòm dung nham tại khu vực đỉnh.

Giám đốc Phivolcs, ông Teresito Bacolcol cho biết số vụ đá rơi gần như tăng gấp đôi, từ 44 vụ ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 4-5/1 lên 85 vụ trong giai đoạn từ ngày 5-6/1. Diễn biến này cho thấy tình trạng mất ổn định ngày càng tăng tại đỉnh núi lửa, thường gắn liền với hiện tượng dung nham dâng lên từ bên dưới.

Phivolcs kêu gọi người dân sinh sống trong vùng cấm bán kính 6 km nhanh chóng sơ tán do nguy cơ xảy ra dòng dung nham, đá rơi và các mối nguy hiểm khác liên quan đến hoạt động núi lửa.

Mayon là núi lửa hoạt động mạnh nhất trong số 22 núi lửa đang hoạt động tại Philippines, với hơn 50 lần phun trào trong 4 thế kỷ qua. Lần phun trào dung nham gần đây nhất diễn ra vào tháng 6/2023, khi núi lửa phun ra dung nham và khí độc. Vụ phun trào gây thiệt hại nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 2/1841, khi các dòng dung nham chôn vùi toàn bộ một thị trấn, khiến 1.200 người thiệt mạng.

Philippines nằm trên “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương, khu vực tập trung nhiều núi lửa bao quanh Thái Bình Dương và cũng thường xuyên xảy ra động đất. Phivolcs cũng đề nghị các cơ quan hàng không dân dụng khuyến cáo phi công tránh bay gần khu vực đỉnh núi lửa Mayon, do tro núi lửa phát sinh từ các đợt phun trào đột ngột có thể gây nguy hiểm cho máy bay.

Kể từ ngày 1/1/2026, Phivolcs đã ghi nhận 346 vụ đá rơi và 4 trận động đất núi lửa, so với 599 vụ đá rơi trong giai đoạn tháng 11–12/2025./.

