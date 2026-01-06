Ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Đảng Nhân dân cách mạng Lào được thành lập ngày 22/3/1955, tiền thân là Đảng Cộng sản Đông Dương, do Chủ tịch Kaysone Phomvihane khởi xướng lãnh đạo thành lập và phát triển cho đến ngày hôm nay.

Trong suốt 70 năm qua, Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã tổ chức 11 kỳ Đại hội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào chính thức diễn ra từ ngày 6-8/1 tại thủ đô Vientiane.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào là sự kiện lịch sử quan trọng đối với Đảng và đất nước Lào. Đây là kỳ Đại hội có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, quyết định các vấn đề chiến lược, cơ bản và lâu dài của công cuộc cách mạng phát triển đất nước trong từng giai đoạn.

Trong suốt 5 năm tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã lãnh đạo công cuộc cách mạng dân chủ quốc gia, lãnh đạo bảo vệ và xây dựng chế độ mới thành công trên nhiều lĩnh vực, không chỉ là về kinh tế, quốc phòng-an ninh và văn hóa-xã hội, mà còn cả về hợp tác với các nước bạn bè trên thế giới, đặc biệt là các nước cùng chung lý tưởng, giúp cho Lào ngày càng lớn mạnh trên trường khu vực và quốc tế.

Đảng Nhân dân cách mạng Lào luôn kiên định lấy chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Kaysone Phomvihane làm nền tảng tư tưởng-lý luận của Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, trung thành với lý tưởng cách mạng và vì lợi ích của nhân dân Lào các dân tộc; biết tập hợp sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, giữ gìn phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng và được nhân dân Lào các dân tộc luôn tin tưởng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã đánh giá rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào là kỳ Đại hội có ý nghĩa quan trọng lịch sử, là bước ngoặt quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc của Đảng đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong công tác lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đại hội Đảng XII được xem là đợt tổng kết rút kinh nghiệm từ thực tiễn và là dấu mốc chính trị tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng để tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới để thực hiện ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân. Đại hội cũng mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, tạo dựng niềm tin cho nhân dân và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, phản ánh sự phát triển của đất nước Lào trong những năm tới.

Với khẩu hiệu “Nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng, quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững mạnh để tiến lên xã hội chủ nghĩa,” Đại hội Đảng XII của Lào sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng gồm: dự thảo Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 10 (2026-2030); dự thảo Quy chế của Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII và các văn kiện quan trọng khác.

Các văn kiện quan trọng này sẽ giúp hoạch định rõ đường lối chính trị và đường lối tổ chức thực hiện của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong những năm tới một cách khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn của Lào hiện nay và trong tương lai./.