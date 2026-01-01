Malaysia khởi động nỗ lực tìm máy bay MH370 ở Ấn Độ Dương

Ngày 31/12, giới chức Malaysia thông báo cuộc tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã chính thức bắt đầu ở Ấn Độ Dương, làm sống lại những nỗ lực giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không hơn một thập kỷ sau khi chiếc máy bay biến mất với 239 người.



Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết tàu tìm kiếm, Armada 8605, đã đến khu vực tìm kiếm được chỉ định với hai phương tiện dưới nước tự hành. Vị trí cụ thể của khu vực tìm kiếm không được tiết lộ song tuyên bố cho biết tàu đã chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm tại cảng Fremantle ở phía Tây Australia.

Tuyên bố của Malaysia cũng không đề cập cụ thể đến Ocean Infinity, công ty đã dẫn đầu cuộc tìm kiếm trước đó và từ lâu đã được lên kế hoạch dẫn đầu cuộc tìm kiếm mới.



Trước đó, Ocean Infinity đã xác nhận họ đang tiếp tục tìm kiếm MH370 nhưng từ chối bình luận thêm, viện dẫn "tính chất quan trọng và nhạy cảm" của hoạt động này.



Đầu tháng 12, Chính phủ Malaysia cho biết công ty robot biển có trụ sở tại Texas (Mỹ) sẽ bắt đầu tìm kiếm các khu vực mục tiêu dưới đáy biển theo thỏa thuận "không tìm thấy, không tính phí" được gia hạn.

Hồi năm 2018, Ocean Infinity đã tìm kiếm đáy biển, theo một hợp đồng tương tự nhưng không tìm thấy dấu vết nào của máy bay. Công ty cho biết kể từ đó họ đã nâng cấp công nghệ và tinh chỉnh phân tích của mình.

Giám đốc điều hành Oliver Plunkett cho biết công ty đang làm việc với nhiều chuyên gia và đã thu hẹp khu vực tìm kiếm xuống khu vực mà họ tin là địa điểm rơi máy bay có khả năng nhất.

Đầu năm 2025, Ocean Infinity đã tạm thời khởi động lại các hoạt động tìm kiếm đáy biển trong một khu vực mới rộng 15.000 km2 ở phía Nam Ấn Độ Dương sau khi nhận được sự chấp thuận từ Malaysia, nhưng nỗ lực này đã bị đình chỉ vào tháng 4 do thời tiết xấu.



Chiếc máy bay MH370 đột ngột mất tích ngày 8/3/2014 cùng với 239 người, được cho là đã rơi xuống phía Nam Ấn Độ Dương. Một chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia quy mô lớn đã được tiến hành nhưng không đem lại kết quả và sau đó phải kết thúc vào năm 2017.

Năm 2018, công ty Ocean Infinity của Mỹ dẫn đầu một cuộc tìm kiếm khác nhưng cũng không tìm ra manh mối. Ocean Infinity hy vọng với nỗ lực tìm kiếm lần này, họ có thể tìm ra hộp đen của chiếc máy bay xấu số để giải mã các bí ẩn liên quan đến vụ tai nạn./.



Malaysia tạm ngừng chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 Trong suốt nhiều năm qua, hàng loạt chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia được triển khai tiêu tốn hàng trăm triệu USD, nhưng đến nay, chiếc máy bay MH370 “vẫn bặt vô âm tín.”