Thế giới

ASEAN

Thái Lan nêu lý do hoãn cuộc họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp với Campuchia

Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết ưu tiên quan trọng nhất là phải đảm bảo an ninh khu vực biên giới trước khi hai bên có thể tiến hành phân định biên giới chung.

Đỗ Sinh
Lễ ký thỏa thuận tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp Thái Lan-Campuchia về phân định ranh giới tại khu vực biên giới hai nước, ở Phnom Penh (Campuchia) ngày 15/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lễ ký thỏa thuận tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp Thái Lan-Campuchia về phân định ranh giới tại khu vực biên giới hai nước, ở Phnom Penh (Campuchia) ngày 15/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/12, Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết nước này không trì hoãn việc phân định biên giới với Campuchia, song cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) do Campuchia đề xuất có thể sẽ phải hoãn lại cho đến khi Thái Lan có được chính phủ mới sau cuộc bầu cử ngày 8/2/2026.

Ông Sihasak đưa ra tuyên bố trên sau khi Ban Thư ký Nhà nước về Biên giới của Campuchia (SSBA) tuần trước đã đề xuất tổ chức một cuộc họp của JBC trong tuần đầu tiên của năm 2026 để thảo luận và tiếp tục khảo sát, phân định ranh giới ở các khu vực tại tỉnh Sa Kaeo giữa các mốc giới KM 42-47 và KM 33-37.

Ông Sihasak giải thích chính quyền đương nhiệm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul là chính phủ lâm thời và theo luật pháp Thái Lan, chính phủ hiện nay không thể ký kết các thỏa thuận hoặc hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý đối với chính phủ mới.

Ông cũng lưu ý rằng ngay cả kết quả cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) diễn ra ở Chanthaburi hôm 27/12 vừa qua cũng chưa được nội các Thái Lan xem xét.

Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan cho biết thêm, ưu tiên quan trọng nhất là phải đảm bảo an ninh khu vực biên giới trước khi hai bên có thể tiến hành phân định biên giới chung.

Về việc dự kiến thả 18 tù binh chiến tranh Campuchia sau khi lệnh ngừng bắn giữa có điều kiện giữa hai bên hết hạn vào trưa 30/12, ông Sihasak khẳng định Thái Lan sẽ tôn trọng các cam kết của mình với điều kiện Campuchia chấm dứt mọi hành động thù địch đối với Thái Lan trong vòng 72 giờ.

Ông cũng nói thêm rằng, nếu lệnh ngừng bắn có điều kiện diễn ra suôn sẻ mà không có xung đột, hai nước có thể tiếp tục rà phá bom mìn, phân định biên giới và tiến hành các biện pháp xây dựng lòng tin.

Liên quan đến cuộc gặp gần đây với Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, ông Sihasak tái khẳng định Bắc Kinh đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Cũng theo ông Sihasak, Thái Lan và Campuchia cần có các biện pháp xây dựng lòng tin thực sự để có thể đi tới các thỏa thuận bền vững. Hai nước cần xem xét cách tiếp cận từng bước trong việc khôi phục quan hệ ngoại giao.

Trước đó, Thái Lan và Campuchia hạ cấp quan hệ ngoại giao và triệu hồi đại sứ sau khi xảy ra xung đột biên giới hồi tháng 7./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Căng thẳng biên giới #Thái Lan-Campuchia #Ủy ban Biên giới hỗn hợp #Chính phủ mới Campuchia Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI THÁI LAN-CAMPUCHIA

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon

Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.