Kiều bào với Tổ quốc: Khát vọng chung tay xây dựng đất nước

Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đảng và Nhà nước không chỉ lắng nghe mà còn tạo cơ chế để kiều bào tham gia thực chất vào hoạch định đường lối, từ lấy ý kiến văn kiện Đại hội Đảng đến các nghị quyết lớn về phát triển kinh tế-xã hội.

Đó là nhận định của ông Hà Sơn Tùng- Phó Trưởng Khoa công nghệ quang học tiên tiến tại ASTAR, kiêm trưởng nhóm dự án tại Trung tâm chuyển giao công nghệ bán dẫn quốc gia Singapore.

Ông Hà Sơn Tùng bày tỏ rất ấn tượng và đánh giá cao cách Đảng và Nhà nước đã tạo nhiều diễn đàn mở, dân chủ để kiều bào có thể trực tiếp đóng góp ý kiến vào các vấn đề lớn của đất nước. Ví dụ điển hình là đợt lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng vừa qua, khi chỉ trong thời gian ngắn đã nhận được rất nhiều ý kiến có giá trị từ kiều bào trên khắp thế giới.

Hoạt động này không chỉ qua các kênh trực tuyến mà còn thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, giúp bà con dù ở xa vẫn cảm thấy mình là một phần không thể tách rời của dân tộc.

Ông nhấn mạnh những hoạt động này phản ánh rõ nét chính sách nhất quán, nhân văn của Đảng và Nhà nước, được thể hiện qua Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và các văn bản chỉ đạo sau này như Chỉ thị 45-CT/TW năm 2015 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36, Kết luận 12-KL/TW năm 2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới: coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt của dân tộc, là nguồn lực quan trọng cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng và Nhà nước không chỉ lắng nghe mà còn tạo cơ chế để kiều bào tham gia thực chất vào hoạch định đường lối, từ lấy ý kiến văn kiện Đại hội Đảng đến các nghị quyết lớn về phát triển kinh tế-xã hội. Điều này thể hiện sự cởi mở, tin tưởng và đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp kiều bào càng thêm gắn bó, tự hào với quê hương.

Ông Hà Sơn Tùng cho biết kiều bào luôn hưởng ứng tích cực và nhiệt tình với các lời kêu gọi từ trong nước. Chỉ tính riêng đợt lấy ý kiến Văn kiện Đại hội XIV, hàng nghìn ý kiến từ bà con ở các châu lục đã được gửi về, tập trung vào các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, văn hóa...

Điều này cho thấy khát vọng chung tay xây dựng đất nước của kiều bào là rất lớn, không phân biệt lớp người cũ hay thế hệ trẻ. Kiều bào mong muốn đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt ở các lĩnh vực thế mạnh như tri thức, công nghệ cao, đầu tư kinh doanh, chuyển giao kỹ thuật và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Ví dụ, nhiều trí thức kiều bào sẵn sàng tham gia các mạng lưới đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đào tạo nhân tài, hoặc đầu tư vào các dự án chiến lược như bán dẫn, Trí tuệ Nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo. Kiều bào cũng mong muốn góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ, và làm cầu nối hữu nghị với nước sở tại.

Với những chính sách ngày càng thuận lợi từ Nhà nước, kiều bào tin tưởng sẽ đóng góp hiệu quả hơn, cùng đất nước thực hiện khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc./.

Những góp ý của kiều bào sẽ đóng góp cho sự phát triển của đất nước Kiều bào rất quan tâm và hưởng ứng tích cực chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của kiều bào, công tác bảo hộ công dân.