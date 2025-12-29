Thế giới

ASEAN

Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan thống nhất 5 phương diện trọng điểm

Trung Quốc sẽ luôn là bên thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Campuchia-Thái Lan và sẵn sàng cung cấp tất cả sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ cần thiết, bao gồm giám sát ngừng bắn, viện trợ nhân đạo.

Công Tuyên-Minh Tâm
Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn (bên trái), Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow (bên phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị (giữa). (Ảnh: AKP)
Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn (bên trái), Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow (bên phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị (giữa). (Ảnh: AKP)

Ngày 29/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan đã diễn ra tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và các lãnh đạo quân đội của ba nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định cuộc gặp ba bên diễn ra kịp thời. Trung Quốc đã tổ chức một số cuộc đàm phán song phương tại đây, đặc biệt là các cuộc trao đổi trực tiếp sâu rộng giữa các cơ quan ngoại giao, quân sự của Campuchia và Thái Lan. Cả hai bên đều thể hiện thái độ tích cực và cởi mở, cam kết giảm căng thẳng và sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương trên cơ sở ngừng bắn.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh các cuộc thảo luận giữa ba bên diễn ra hiệu quả và mang tính xây dựng, đạt được những đồng thuận quan trọng: cùng nhau hướng tới tương lai và tiến về phía trước; phải tiến hành từng bước mà không được dừng lại; việc xây dựng lại lòng tin lẫn nhau là vô cùng quan trọng.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẽ luôn là bên thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Campuchia-Thái Lan và sẵn sàng cung cấp tất cả sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ cần thiết, bao gồm giám sát ngừng bắn, viện trợ nhân đạo và hợp tác rà phá bom mìn. Trung Quốc mong muốn và tin tưởng rằng quan hệ Campuchia-Thái Lan sẽ sớm trở lại đúng hướng.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia và Thái Lan đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc trong việc giải quyết xung đột, giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và bày tỏ sẵn sàng tích cực thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, tận dụng tốt các cơ chế đối thoại ở mọi cấp độ, cùng nhau quản lý và giải quyết tranh chấp, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Sau hội nghị, ba bên đã ra thông cáo báo chí, nêu rõ năm phương diện trọng điểm mà Campuchia và Thái Lan sẽ tăng cường hơn nữa việc trao đổi liên lạc, nâng cao hiểu biết, đó là từng bước củng cố lệnh ngừng bắn, khôi phục các hoạt động trao đổi song phương, xây dựng lại lòng tin chính trị, đạt được bước ngoặt trong quan hệ và bảo vệ hòa bình khu vực.

Trước đó, ngày 28/12 tại tỉnh Vân Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã lần lượt có các cuộc hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow.

Trong diễn biến liên quan, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Nhà nước về Biên giới của Campuchia ngày 29/12, nước này đã gửi công hàm ngoại giao tới Thái Lan, đề xuất tổ chức Ủy ban chung Campuchia-Thái Lan về phân định biên giới đất liền vào tuần đầu tiên của tháng 1/2026 tại tỉnh Siem Reap của Campuchia.

Cuộc họp được đề xuất nhằm thảo luận cách thức nối lại công tác khảo sát và phân định chung dọc theo biên giới chung để đạt được hòa bình biên giới lâu dài.

Cho đến nay, Thái Lan vẫn chưa phản hồi về đề xuất này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Campuchia #Thái Lan #Trung Quốc Campuchia Thái Lan Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon

Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

ASEAN - động lực mới của tăng trưởng toàn cầu

Để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, ASEAN đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thực hiện những cải cách sâu rộng từ bên trong, nhằm chuyển dịch từ trạng thái “kiên cường” sang “bền vững.”