Myanmar hoàn tất giai đoạn đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử

Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar (NDSC) tuyên bố giai đoạn đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra ở nước này đã hoàn tất, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 52,13%.

Phát biểu ngày 30/12, ông Zaw Min Tun - Trưởng nhóm Thông tin của NDSC, cho biết, trong giai đoạn đầu, hơn 11,69 triệu cử tri đã đăng ký đi bầu cử, trong đó hơn 6,09 triệu người đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Giai đoạn này được tổ chức tại 102 trong tổng số 330 thị trấn trên toàn Myanmar. Trên phạm vi cả nước, hơn 24,26 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu.

Theo quan chức trên, tổng cộng 57 đảng phái chính trị tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử lần này, trong đó có 6 đảng tranh cử trên toàn quốc. Hơn 4.800 ứng cử viên tranh cử tại quốc hội.

Cũng trong giai đoạn đầu, các đoàn quan sát đến từ 9 quốc gia đã tới các điểm bầu cử để giám sát quá trình bỏ phiếu.

Ngoài ra, còn có 31 nhân viên từ 14 đại sứ quán nước ngoài tại Myanmar, cùng 52 cơ quan truyền thông trong nước với hơn 1.100 nhà báo, 61 tổ chức truyền thông nước ngoài với 215 nhà báo tham gia giám sát quá trình bầu cử.

Chính quyền Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đảm bảo giai đoạn bầu cử thứ hai và thứ ba, dự kiến được tổ chức vào ngày 11/1 và ngày 25/1/2026, diễn ra suôn sẻ.

Cuộc tổng tuyển cử bắt đầu từ ngày 28/12, là cuộc bầu cử đầu tiên tại Myanmar kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền cách đây 5 năm.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk nhận định cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh còn nhiều thách thức./.

Myanmar tiến hành bầu cử lần đầu tiên sau 5 năm Vòng bỏ phiếu đầu tiên trong 3 vòng bắt đầu vào lúc 6h theo giờ địa phương ngày 28/12, trong đó bao gồm các khu vực bầu cử tại các thành phố Yangon, Mandalay và thủ đô Nay Pyi Taw.