Nội dung Chỉ thị số 55-CT/TW về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 (Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025).

Chỉ thị nêu để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi và động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ những tháng đầu năm 2026, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái," tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho Nhân dân. Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khẩn trương hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà cửa, công trình công cộng thiết yếu bị hư hại, bảo đảm Nhân dân có nơi ở, sinh hoạt an toàn, ổn định để đón Tết. Đẩy nhanh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao; tiếp tục rà soát, sửa chữa, làm mới, không để trên địa bàn còn nhà tạm, nhà dột nát…/.