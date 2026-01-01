Multimedia

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2026

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2026 là: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD.

info-cac-chi-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-chu-yeu-nam-2026.jpg

Nghị quyết số 244/2025/QH15 được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV thông qua ngày 13/11/2025 đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2026 là: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,5%; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt khoảng 25,3%.../.

