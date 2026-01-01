Nghị quyết số 244/2025/QH15 được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV thông qua ngày 13/11/2025 đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2026 là: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,5%; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt khoảng 25,3%.../.
Việt Nam và cơ hội từ nền kinh tế tầm thấp
Để tận dụng được cơ hội từ nền kinh tế tầm thấp, Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất và xây dựng hệ sinh thái thiết bị bay tầm thấp ở quy mô quốc gia.