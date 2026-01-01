Thế giới

Bầu cử Thái Lan: Hơn 5.000 ứng cử viên từ 60 đảng hoàn tất đăng ký tranh cử

Hơn 5.000 ứng cử viên từ 60 đảng chính trị đăng ký tham gia cuộc bầu cử Thái Lan, dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2026.

Phạm Hải
Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại một điểm bầu cử ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 31/12, ông Phaskorn Siriphakayaporn, Phó Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã thông báo tóm tắt kết quả quá trình đăng ký ứng cử viên của các đảng phái chính trị cho cuộc tổng tuyển cử tới tại Thái Lan.

Theo đó, quá trình đăng ký cho cả ứng cử viên nghị sỹ theo khu vực bầu cử và theo danh sách đảng đã hoàn tất. Tổng cộng có 3.526 ứng cử viên theo khu vực bầu cử từ 60 đảng chính trị, 1.570 ứng cử viên theo danh sách đảng từ 57 đảng và 94 ứng cử viên thủ tướng do 43 đảng đề cử.

Khu vực bầu cử số 30 của thủ đô Bangkok là đơn vị bầu cử có số lượng ứng cử viên nhiều nhất, với 19 ứng cử viên, trong khi người lớn tuổi nhất ứng cử lên tới 90 tuổi.

Bước tiếp theo, EC sẽ tiến hành quy trình kiểm tra tư cách ứng cử viên một cách nghiêm ngặt với sự tham gia của 26 cơ quan chức năng trước khi công bố danh sách ứng cử viên chính thức vào ngày 7/1/2026.

Cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan dự kiến được tổ chức vào ngày 8/2/2026, bầu ra 500 hạ nghị sỹ, trong đó bao gồm 400 hạ nghị sỹ từ 400 khu vực bầu cử và 100 hạ nghị sỹ theo danh sách đảng.

Sau khi chính thức bầu ra 500 hạ nghị sỹ, kỳ họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới của Thái Lan sẽ tiến hành bầu chọn Thủ tướng. Ứng cử viên Thủ tướng phải đạt được số phiếu bầu quá bán (251 phiếu bầu) để trúng cử, qua đó giành quyền thành lập chính phủ mới sau bầu cử.

Theo các kết quả thăm dò dư luận mới nhất của một số tổ chức thăm dò dư luận uy tín hàng đầu tại Thái Lan, 3 đảng chính trị có khả năng giành được số phiếu bầu cao nhất của cử tri lần lượt là đảng Nhân dân, đảng Tự hào Thái Lan và đảng Vì nước Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thái Lan #bầu cử #ứng cử viên Thái Lan
