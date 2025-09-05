Thái Lan: Đảng Pheu Thai tuyên bố “sẽ trở lại” sau thất bại bầu cử

Reuters đưa tin Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) ngày 5/9 tuyên bố sẽ trở lại cầm quyền để hoàn tất các chính sách dang dở sau khi ứng cử viên của đảng thất bại trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại Quốc hội.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Đảng Vì nước Thái nêu rõ: “Với tất cả các chính sách còn đang dang dở, chúng tôi sẽ trở lại để hoàn tất công việc cho toàn thể người dân Thái Lan,” đồng thời cho biết sẵn sàng ngồi ở hàng ghế đối lập trong Quốc hội.

Trước đó, Hạ viện Thái Lan với 492 thành viên đã triệu tập phiên họp đặc biệt với để bầu Thủ tướng mới, một tuần sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức công vụ.

Hai ứng cử viên thủ tướng được đề cử bỏ phiếu là ông Anutin Charnvirakul, sinh năm 1966, lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) và ông Chaikasem Nitisiri, sinh năm 1948, thuộc đảng Vì nước Thái (Pheu Thai). Cả hai đều là những ứng cử viên thủ tướng đã được các đảng của họ đăng ký trước cuộc tổng tuyển cử tháng 5/2023.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành công khai, với các nghị sỹ được triệu tập riêng lẻ theo thứ tự bảng chữ cái để tuyên bố lựa chọn của họ là chấp thuận, không chấp thuận hoặc bỏ phiếu trắng.

Cuối cùng, ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo và là ứng cử viên của đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai), đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng thứ 32 của Thái Lan./.

Thái Lan: Ông Anutin Charnvirakul được bầu làm Thủ tướng Thái Lan bầu ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng mới sau cuộc họp đặc biệt của Hạ viện, đánh dấu bước ngoặt chính trị quan trọng tại Thái Lan.