Hạ viện Thái Lan bắt đầu bầu cử Thủ tướng thứ 32

Chiều ngày 5/9, các thành viên Hạ viện Thái Lan đã chính thức bắt đầu bỏ phiếu bầu Thủ tướng thứ 32, bằng cách từng thành viên được gọi tên theo thứ tự bảng chữ cái để đứng lên bỏ phiếu bằng lời nói.

Đúng 15 giờ ngày 5/9, sau nhiều giờ thảo luận các vấn đề liên quan, các thành viên Hạ viện Thái Lan đã chính thức bắt đầu bỏ phiếu bầu Thủ tướng thứ 32, bằng cách từng thành viên được gọi tên theo thứ tự bảng chữ cái để đứng lên bỏ phiếu bằng lời nói.

Hai ứng cử viên được để cử bỏ phiếu tại Hạ viện gồm ông Anutin Charnvirakul của đảng Tự hào Thái Lan và ông Chaikasem Nitisiri của đảng Vì nước Thái.

Tổng số Hạ nghị sỹ có mặt tại thời điểm bắt đầu bỏ phiếu là 446 (gồm 3 thành viên lãnh đạo Hạ viện) trên tổng số 492. Ứng cử viên cần giành được tối thiểu quá bán là 247 phiếu bầu để trúng cử Thủ tướng.

Trước đó, Phó lãnh đạo đảng Dân chủ Pramual Pongthavaradet đã triệu tập một cuộc họp tại Quốc hội vào khoảng 9h30 sáng 5/9 để xác định lập trường của đảng này về cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới thay bà Paetongtarn Shinawatra đã bị bãi nhiệm./.

