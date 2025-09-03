Truyền thông Thái Lan đánh giá cao quy mô Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, truyền thông Thái Lan đã đồng loạt đưa tin đậm nét về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, trong đó nhiều bài báo đưa tin chi tiết về quy mô, ý nghĩa của Lễ kỷ niệm cùng không khí hân hoan, lòng tự hào dân tộc của người dân Việt Nam trong ngày lễ trọng đại này.

Các trang mạng uy tín tại địa bàn như foreign.prd.go.th, tnnthailand.com, thairath.co.th, mgronline.com, bangkokbiznews.com, thaipost.net, ThaiPBSNews... đều cho biết Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập bằng cuộc diễu binh hoành tráng nhất trong nhiều thập kỷ cũng như tặng khoản tiền mặt chưa từng có cho toàn dân.

Bài viết của Cục quan hệ công chúng Thái Lan (PRD) trên trang web foreign.prd.go.th cũng như nhiều bài báo khác bằng tiếng Thái Lan của các tờ báo khác nhau đã miêu tả cuộc diễu binh và trình diễn quân sự có sự góp mặt của những vũ khí tiên tiến nhất của Việt Nam.

Ngoài ra, bài báo cũng trích dẫn diễn văn khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại sự kiện, khẳng định Việt Nam “kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc.”

Báo Thaipost.net trích dẫn lời phát biểu đầy ý nghĩa của Tổng Bí thư Tô Lâm tưởng nhớ các bậc tổ tiên, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các bậc tiền bối cách mạng cùng hàng triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, để đưa Việt Nam thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến tới hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng.

Trong khi đó, các bài báo của thairath.co.th và bangkokbiznews.com đã miêu tả không khí của sự kiện này với hàng chục nghìn người dân tập trung bên đường, thể hiện tinh thần dân tộc và lòng yêu nước mạnh mẽ.

Trang mgronline.com và foreign.prd.go.th đăng tải hình ảnh cùng những phỏng vấn một số người dân tham dự lễ kỷ niệm đều bày tỏ sự hân hoan và niềm tự hào dân tộc.

Các trang thaipost.net, mgronline.com, thairath.co.th... đề cập đến sự tham gia của các lực lượng danh dự đến từ Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia vào lễ diễu binh, phản ánh tình hữu nghị quốc tế của Việt Nam.

Một số trang đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong một tuyên bố qua email, đã chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm này, lưu ý Việt Nam đã trở thành một đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và là nước đi đầu trong việc cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu.

Nhìn chung, báo chí Thái Lan đánh giá cao quy mô và ý nghĩa của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, khẳng định tương lai tươi sáng, vai trò, vị thế đang ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong khu vực và quốc tế./.

Truyền thông Đức ấn tượng với sức mạnh quốc phòng và thành tựu kinh tế Việt Nam Truyền thông Đức đánh giá cao về quy mô cũng như ý nghĩa của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, với điểm nhấn là cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.