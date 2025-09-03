Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ tin tưởng vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, tối 2/9, tháp Atakule tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã đổi sang màu đỏ và trên đỉnh tháp chạy liên tục dòng chữ “Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam” bằng tiếng Anh và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức nghi lễ chào cờ, giao lưu và chụp ảnh với sự tham gia của toàn thể thành viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt và bạn bè Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà cho biết: “Hôm nay, các anh chị em Đại sứ quán đã dậy từ 2 giờ sáng để theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua màn ảnh nhỏ. Và hoạt động tối nay tại tháp Atakule là sự phối hợp giữa Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền thành phố Ankara nhằm giúp các thành viên Đại sứ quán và bà con người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng hòa chung vào không khí ngày lễ trọng đại ở trong nước, đồng thời giới thiệu đến bạn bè Thổ Nhĩ Kỳ về lịch sử và truyền thống của dân tộc Việt Nam.”

Dòng chữ “Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam” chạy trên đỉnh tháp Atakule ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: TTXVN phát)

Với niềm tự hào và lòng biết ơn, mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cũng như mỗi người con đất Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ đều lạc quan và tin tưởng vào tương lai, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; nguyện phấn đấu xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào sự hùng cường và thịnh vượng của đất nước, viết tiếp câu chuyện hoà bình và phát triển của hôm nay và mai sau.

Tháp Atakule là tháp truyền thông và quan sát cao 125m được đặt trên đỉnh một quả đồi, là biểu tượng và điểm thu hút khách du lịch của thủ đô Ankara.

Từ “Ata” trong “Atakule” có nghĩa là cha, cũng được dùng trong “Ataturk” (nghĩa là người cha của dân tộc) để chỉ nhà lãnh tụ vĩ đại, người sáng lập nước Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ; còn từ “kule” tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là tháp./.

