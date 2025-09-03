Xã hội

Người Việt bốn phương

Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ tin tưởng vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Với niềm tự hào và lòng biết ơn, mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cũng như mỗi người con đất Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ đều lạc quan và tin tưởng vào tương lai, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dương Hoa-Trường Dụy-Thanh Hải
Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, tối 2/9, tháp Atakule tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã đổi sang màu đỏ và trên đỉnh tháp chạy liên tục dòng chữ “Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam” bằng tiếng Anh và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức nghi lễ chào cờ, giao lưu và chụp ảnh với sự tham gia của toàn thể thành viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt và bạn bè Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà cho biết: “Hôm nay, các anh chị em Đại sứ quán đã dậy từ 2 giờ sáng để theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua màn ảnh nhỏ. Và hoạt động tối nay tại tháp Atakule là sự phối hợp giữa Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền thành phố Ankara nhằm giúp các thành viên Đại sứ quán và bà con người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng hòa chung vào không khí ngày lễ trọng đại ở trong nước, đồng thời giới thiệu đến bạn bè Thổ Nhĩ Kỳ về lịch sử và truyền thống của dân tộc Việt Nam.”

ttxvn-ky-niem-quoc-khanh-tai-tho-nhi-ky-1.jpg
Dòng chữ “Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam” chạy trên đỉnh tháp Atakule ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: TTXVN phát)

Với niềm tự hào và lòng biết ơn, mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cũng như mỗi người con đất Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ đều lạc quan và tin tưởng vào tương lai, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; nguyện phấn đấu xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào sự hùng cường và thịnh vượng của đất nước, viết tiếp câu chuyện hoà bình và phát triển của hôm nay và mai sau.

Tháp Atakule là tháp truyền thông và quan sát cao 125m được đặt trên đỉnh một quả đồi, là biểu tượng và điểm thu hút khách du lịch của thủ đô Ankara.

Từ “Ata” trong “Atakule” có nghĩa là cha, cũng được dùng trong “Ataturk” (nghĩa là người cha của dân tộc) để chỉ nhà lãnh tụ vĩ đại, người sáng lập nước Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ; còn từ “kule” tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là tháp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tháp Atakule #Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ #80 năm Quốc khánh #Đại sứ Đặng Thị Thu Hà #người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Australia

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết hành trình 80 năm qua của Việt Nam không chỉ phản ánh khát vọng độc lập và thống nhất đất nước, mà còn là khát vọng sâu sắc về một tương lai hòa bình và thịnh vượng.

(Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)

Lan tỏa văn hóa và cơ hội hợp tác Việt Nam-Latvia

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển (kiêm nhiệm Latvia) phối hợp cùng cộng đồng người Việt tại Latvia tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Latvia 2025, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 lượt khách.