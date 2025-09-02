80 năm Quốc khánh: Hào khí Việt Nam vang vọng trên truyền thông Pháp và Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức trọng thể vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông Pháp.

Nhiều báo lớn và trang mạng đã đăng tải bài viết, hình ảnh và clip tường thuật lễ diễu binh, diễu hành, cũng như điểm lại những thành tựu và Việt Nam đã đạt được trong 8 thập niên vừa qua.



Tờ “Le Figaro” đăng clip lễ diễu binh “mãn nhãn” tại Quảng trường Ba Đình, nơi lãnh tụ cách mạng Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Theo tờ báo, lễ kỷ niệm 80 năm độc lập thoát khỏi ách đô hộ của Pháp đánh dấu bằng màn “diễu binh lớn nhất trong lịch sử, ca ngợi sức sống kiên cường trước những thử thách.”

Báo trên cùng nhiều tờ báo lớn khác của Pháp như La Provence, L’Union… cho biết đoàn diễu hành với khoảng 40.000 người đã bắt đầu ngay sau bình minh, cùng các xe tăng, phương tiện bay không người lái, hệ thống radar, tên lửa, pháo binh, trực thăng và cả máy bay chiến đấu.



Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm trọng đại này trước hàng trăm nghìn người, trong đó nhiều người đã cắm trại suốt đêm trên những con phố chật cứng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế."



Theo các báo trên, đối với Việt Nam, vốn đang mở rộng các mối quan hệ đối tác kể cả với những cựu thù, dịp kỷ niệm này trước hết là cơ hội để ngợi ca con đường riêng của mình, với mức tăng trưởng hơn 7% trong năm 2024, một trong những tốc độ nhanh nhất khu vực.



Trong khi đó, mô tả lễ diễu binh “hoành tráng”, “lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua”, trang mạng Entrevue.fr cho biết, tại Hà Nội, hàng chục nghìn người mặc áo đỏ và phất quốc kỳ đã tập trung trên các con phố của thủ đô trong “màn phô diễn tinh thần yêu nước”, đánh giá rằng “đây không chỉ là dịp tôn vinh lịch sử mà còn là dịp khẳng định sức mạnh và quyền tự chủ của đất nước.”

Mạng tin này cho biết thêm rằng lễ diễu binh đã giới thiệu những trang thiết bị quân sự hiện đại nhất của đất nước, như trực thăng Mi-171, tiêm kích Sukhoï Su-30, cũng như các thiết bị bay không người lái sản xuất trong nước.

Trên biển, các tàu ngầm lớp Kilo và các khinh hạm cũng tham gia lễ kỷ niệm. Hàng nghìn binh sĩ Việt Nam đã diễu hành cùng với các đơn vị quân sự đến từ Trung Quốc, Nga và những quốc gia khác, nhấn mạnh phương diện quốc tế của sự kiện.



Entrevue.fr dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.”



Cũng theo trang mạng Entrevue.fr, song song với hoạt động diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh, Chính phủ Việt Nam còn quyết định tặng 100.000 đồng/người cho toàn thể người dân cả nước ăn Tết Độc lập. Bên cạnh đó là quyết định ân xá gần 14.000 phạm nhân “nhằm gắn liền kỷ niệm độc lập với thông điệp thịnh vượng xã hội và đoàn kết dân tộc.”

Cùng ngày, Hãng thông tấn APS của Algeria cũng đã đưa tin về lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.



APS mô tả đây là một cuộc diễu binh chưa từng có. Cờ tung bay, hàng chục nghìn người đã cắm trại bất chấp mưa đêm để chờ đón sự kiện, và trên hết là niềm tự hào lớn lao.

Lễ diễu binh có sự tham gia của khoảng 40.000 quân nhân và người dân, cùng với xe tăng, thiết bị bay không người lái (UAV), hệ thống radar, tên lửa và các loại pháo.



APS nhắc lại vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau khi lãnh đạo cuộc cách mạng anh dũng chống lại thực dân Pháp.



APS cũng đưa tin một số quốc gia đã được mời tham gia cuộc diễu binh, bao gồm Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia./.

