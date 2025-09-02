Toàn cảnh Lễ diễu binh, diễu hành A80 mừng Đại lễ Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm được thực hiện với quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Đội hình diễu binh, diễu hành gồm: Khối Nghi trượng; 22 khối Quân đội; 3 khối Dân quân, du kích; 17 khối Công an; cùng 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào, Campuchia); 14 khối xe pháo quân sự của Quân đội; 9 khối xe đặc chủng của Công an; khối Hồng kỳ và 13 khối quần chúng, đã tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phátxít; xóa bỏ chế độ phong kiến; tạo bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước ta từ một xứ thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, có chủ quyền; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội./.

