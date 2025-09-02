Cận cảnh lễ diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

Lễ Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều khí tài hiện đại.

Sáng 2/9/2025, cùng thời điểm với Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 ở Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội, tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Lễ Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.

Trong lễ diễu binh trên biển, nổi bật là sự góp mặt của tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng.../.

