Những phương tiện, khí tài thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển

Sáng 2/9, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lần đầu tiên diễn ra cuộc diễu binh trên biển quy mô lớn với sự tham gia của các lực lượng: Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.

Đây là những lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hình ảnh các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được truyền về Quảng trường Ba Đình, nơi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Từ những ca nô vũ trang ngày đầu thành lập, đến nay lực lượng vũ trang trên biển đã có nhiều máy bay, tàu hiện đại, đa chủng loại, như máy bay thủy phi cơ, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, tàu ngầm Kilo 630, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu phóng lôi, tàu tuần tiễu, tàu săn ngầm, tàu quét mìn, tàu tuần tra đa năng, tàu cứu hộ đa năng, tàu vận tải đa năng… đủ khả năng tác chiến hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Dịp lễ trọng đại này của đất nước, nhiều phương tiện trong số đó sẽ tham gia diễu binh trên biển chào mừng trong nhiệm vụ A80.

Đặc biệt trong đó có máy bay DHC6 - “mắt thần trên biển” của Không quân Hải quân.

Là loại máy bay có tính cơ động cao, cất và hạ cánh trên mặt nước, DHC-6 được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cấp cứu y tế khẩn cấp và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Bên cạnh đó là trực thăng săn ngầm Ka28 được trang bị hai động cơ turbine khí mạnh mẽ, hệ thống dẫn đường, tự động lái, thiết bị chống ngầm hiện đại.

Máy bay được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương bằng các loại vũ khí được trang bị trong điều kiện thời tiết ngày, đêm từ giản đơn đến phức tạp.

Góp mặt trong đội hình diễu binh, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển còn có tàu ngầm Kilo 636 - hệ tàu ngầm diesel-điện hiện đại, được mệnh danh là “hố đen trong lòng đại dương,” niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam, biểu tượng sức mạnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tàu ngầm Kilo 636 được trang bị tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, trên biển; có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không của đối phương trên quỹ đạo chung và tự động tìm, tiêu diệt mục tiêu chính xác.

Cùng với đó là tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đây là hệ tàu có tốc độ cơ động nhanh, tầm hoạt động rộng và có khả năng chịu được sóng cấp 12; có thể độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến cùng các lực lượng khác để tiêu diệt các mục tiên trên biển, trên không, trên bờ.

Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 tham gia diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)

Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, là loại tàu có khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực lớn, như: pháo AK726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực... Tàu có lượng giãn nước lớn, có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng; được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và các mục tiêu ngầm của đối phương; chống ngầm cho tàu mặt nước, tàu ngầm của ta.

Ngoài ra còn có tàu tên lửa 1241RE. Tàu có vận tốc lớn nhất 43 hải lý/giờ, lượng giãn nước 502 tấn; trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh, như tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại quan sát tầm xa. Với tính cơ động cao, hỏa lực mạnh, tàu được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống.

Đáng chú ý, góp phần thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển còn có tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8, là loại tàu có tốc độ cao, được mệnh danh là tàu “tia chớp”; có vận tốc lớn nhất 43 hải lý/giờ, được trang bị vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, như tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống radar hiện đại, có khả năng theo dõi đồng thời 15 mục tiêu, khóa 3-5 mục tiêu cùng lúc; được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu di chuyển và cố định trên biển của đối phương.

Bên cạnh đó là tàu Pháo dạng TT-400TP có thể hoạt động được 30 ngày đêm trên biển, với tầm hoạt động khoảng 2.200 hải lý. Tàu được trang bị một số vũ khí hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ của địch và làm nhiệm vụ tuần tiễu.

Đội hình diễu binh cũng có sự góp mặt của tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển Việt Nam, được trang bị các loại vũ khí, trang bị hiện đại, cho phép hoạt động độc lập dài ngày, trong mọi điều kiện thời tiết; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống trên biển; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; trực tiếp đấu tranh với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tham gia diễu binh trên biển còn có biên đội tàu KN290, KN 390 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, lớp tàu tuần tra đa năng, được trang bị hệ thống điều khiển, thông tin, chỉ huy hiện đại, tự động hóa cao, cho phép thực hiện linh hoạt nhiều nhiệm vụ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; tuần tra, kiểm soát chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); kịp thời phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Các biên đội tàu SPA 4207 của Bộ đội Biên phòng cũng tham gia diễu binh. Đây là loại tàu tuần tra cao tốc được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ bờ biển, tìm kiếm cứu nạn và an toàn hàng hải.

Biên đội tàu của Hải đội Dân quân thường trực được sử dụng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu khẳng định chủ quyền biển, đảo, tuần tra, trinh sát, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển; biên đội tàu tìm kiếm cứu hộ đa năng, biên đội tàu bổ trợ và nhiều trang bị của các lực lượng vũ trang trên biển tham gia diễu binh./.

