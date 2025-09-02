Sẵn sàng cho màn diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển

Tin cùng chuyên mục
Các cựu chiến binh xúc động trong lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh
Hà Nội đã chuẩn bị 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. Khu vực ưu tiên được đặt tại vị trí lý tưởng trên đoạn đường Hùng Vương, Trần Phú.
Hàng vạn người dân háo hức trước giờ xem diễu binh, diễu hành 2/9
Hàng vạn người dân đất Việt đã về Thủ đô Hà Nội để cùng cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thể hiện niềm tự hào dân tộc.
Các nghệ sỹ sẵn sàng cho lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Khối diễu hành ngành Văn hóa, Thể thao là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.
Khối "tương lai của đất nước" đón diễu binh diễu hành A80 như thế nào?
Nhiều bé được cha mẹ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, tư trang áo, mũ... để theo dõi các đoàn diễu binh diễu hành, các khối khí tài quân sự ấn tượng nhân lễ kỷ niệm lớn của dân tộc.
Hàng vạn trái tim chung nhịp đập, hướng về Quảng trường Ba Đình
Khi bình minh còn chưa rạng, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đã đổ về các tuyến phố trung tâm, mang theo lá cờ đỏ sao vàng và niềm tự hào vô hạn.
Hàng vạn trái tim chung nhịp đập, hướng về Quảng trường Ba Đình
Khi bình minh còn chưa rạng, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đã đổ về các tuyến phố trung tâm, mang theo lá cờ đỏ sao vàng và niềm tự hào vô hạn.
Không khí trong Quảng trường Ba Đình trước "giờ G": Mọi công đoạn đã sẵn sàng
Các đoàn đại biểu cùng các khối xe nghi trượng, đoàn Hồng kỳ, trống hội... đã vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi diễu binh diễu hành thành công tốt đẹp.
Người dân hào hứng đón chào các đoàn tập kết về Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho Đại lễ A80
Trên các tuyến đường, các khối tăng thiết giáp, các đoàn chiến sỹ bắt đầu đổ về điểm tập kết, sẵn sàng để tiến về Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho cuộc diễu binh diễu hàng 80 năm.
Phụ kiện đặc biệt của các "chiến binh" bảo vệ môi trường cho Đại lễ 2/9
Các nhân viên môi trường đội nón cờ đỏ sao vàng để hòa vào nhiệt huyết chung, trong khi luôn đảm bảo nhiệm vụ gìn giữ vệ sinh chung cho sự kiện và những người dân chờ đón diễu binh, diễu hành.
Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các nhà ngoại giao dự Chương trình "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hanh phúc".
Đón mừng Quốc khánh: Hà Nội đỏ rực các góc phố, sẵn sàng cho đêm không ngủ
Hàng trăm ngàn người dân tụ tập tại trên các tuyến phố Thủ đô chờ đón đoàn diễu binh diễu hành, tạo nên những "khối yêu nước" đỏ rực tinh thần vượt nắng, thắng mưa, đón đại lễ của dân tộc.
Thủ tướng kết thúc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025
Tối 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời thành phố Thiên Tân, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Tối 1/9/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen
Chiều 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Thủ tướng dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải mở rộng
Chiều 1/9, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mở rộng (SCO +).
Tổng Bí thư tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Chiều 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen
Chiều 1/9, Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Thủ tướng gặp lãnh đạo một số nước và tổ chức tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, chiều 1/9, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng gặp bên lề lãnh đạo một số nước và tổ chức quốc tế.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc
Chiều 1/9, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Hà Nội: Người dân 'đội mưa' trước 1 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9
Dù thời tiết có những cơn mưa bất chợt nhưng người dân vẫn kiên trì xếp hàng chờ đợi tại khu vực có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba
Chiều 1/9, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành TW ĐCS Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân đồng chủ trì Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, chiều 1/9, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Các trường học tưng bừng nhiều hoạt động hướng tới 80 năm Quốc khánh
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ngày Tết độc lập của dân tộc, nhiều trường học đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi để hướng về ngày hội toàn dân.
Phu nhân Tổng Bí thư và Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tham quan Đền Ngọc Sơn
Sáng 1/9, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đã cùng thưởng thức múa rối nước; tham quan Đền Ngọc Sơn.
Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đồng chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Chủ tịch Cuba
Trưa 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đồng chủ trì Chiêu đãi trọng thể cấp Nhà nước chào mừng Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân.
Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 1/9/2025, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị TW ĐCS Trung Quốc, Ủy viên trưởng UB Thường vụ ĐH Đại biểu Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc
Nhân dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025, sáng 1/9/2025, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba
Sáng 1/9/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Cuba chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác hai nước
Sáng 1/9/2025, tại Trụ sở TW Đảng, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác.