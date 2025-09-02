Multimedia

Sẵn sàng cho màn diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển

Sáng 2/9, tại vùng biển Cam Ranh, Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam...

ttxvn-bien-1-resize.jpg
Biên đội máy bay DHC6 và trực thăng săn ngầm Ka28 cùng các biên đội tàu tên lửa tham gia diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
ttxvn-bien-2-resize.jpg
Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm tham gia diễu binh. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
ttxvn-bien-3-resize.jpg
Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ tham gia diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
ttxvn-bien-4-resize.jpg
Tàu cứu hộ đa năng và các tàu phục vụ tham gia diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
ttxvn-bien-5-resize.jpg
Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng tham gia diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
ttxvn-bien-6-resize.jpg
Biên đội tàu Kiểm ngư tham gia diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
ttxvn-bien-7-resize.jpg
Biên đội tàu Cảnh sát biển tham gia diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
ttxvn-bien-8-resize.jpg
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
ttxvn-bien-9-resize.jpg
Biên đội tàu hộ vệ tên lửa 3.9 tham gia diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
ttxvn-bien-10-resize.jpg
Biên đội tàu Hải đội dân quân thường trực tham gia diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
ttxvn-bien-11-resize.jpg
Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 tham gia diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
ttxvn-bien-12-resize.jpg
Biên đội tàu Bộ đội Biên phòng tham gia diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
ttxvn-tau-ngam.jpg
Biên đội tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh trên biển. (Nguồn: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)
