Các khối diễu binh, diễu hành đi trong lớp lớp vòng tay nhân dân

Các khối diễu binh, diễu hành tiến bước hiên ngang trong sự chào đón của nhân dân, sau khi hoàn thành phần nghi lễ trọng đại của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau khi hoàn thành phần nghi lễ trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, các đoàn quân diễu binh – diễu hành đồng loạt tiến qua những tuyến phố trung tâm của Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, trên các trục đường có đoàn diễu binh đi qua, hàng vạn người dân và du khách đã có mặt từ rất sớm, đứng chật kín hai bên đường để chào đón.

Mỗi khối diễu binh khi đi qua đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng. Đó là hàng ngũ nghi trượng uy nghiêm rước Quốc kỳ, cờ Đảng; là những bước đi hiên ngang, vững chãi của lực lượng Quân đội nhân dân; là sự kỷ luật, nghiêm trang của Công an nhân dân; và cả những đoàn xe cơ giới, pháo binh, phương tiện đặc chủng hiện đại thể hiện sức mạnh phòng thủ của đất nước. Trong vòng tay nhân dân, từng bước chân của người lính thêm vững chắc, gắn kết sức mạnh quân – dân, tái hiện trọn vẹn hào khí Cách mạng Tháng Tám lịch sử./.