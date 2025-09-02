Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội, đánh dấu một mốc son đặc biệt tròn 80 năm đất nước giành độc lập.

Trong không khí thiêng liêng, xin mượn lời khúc ca "Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam/Dù đi năm châu cho dù về nơi đâu/ Triệu trái tim nàу cùng hát chung câu Việt Nam/ Tự hào lắm tôi là người Việt Nam..." trong bài hát "Việt Nam trong tôi là" để nói về cảm xúc của hàng triệu trái tim người dân Thủ đô và cả nước đang hòa chung một nhịp, bừng sáng “ngọn lửa” yêu nước, trào dâng niềm tự hào dân tộc.

Trên bầu trời, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Thủ đô, nhất là màn trình diễn của những chiếc Su-30MK2, cảm giác hào hùng, tự hào lan tỏa khắp Quảng trường Ba Đình lịch sử.

May mắn được đứng trong khu vực B3 tại Quảng trường Ba Đình chứng kiến khoảnh khắc hiếm có, anh Vũ Đức Thăng (47 tuổi, thành phố Hà Nội) xúc động chia sẻ lần đầu tiên tôi được trực tiếp nghe, nhìn trực thăng mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên bầu trời, cùng tiếng động cơ Su-30MK2 gầm vang thật choáng ngợp, thật tự hào về sức mạnh không quân Việt Nam."

Nếu như trên bầu trời là màn trình diễn vô cùng mãn nhãn của lực lượng không quân Việt Nam, thì ở dưới mặt đất, trên các con phố nơi có đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển qua, người dân đều hò reo, vỡ òa niềm vui, bày tỏ cảm xúc vừa hân hoan, vừa tràn ngập niềm tự hào dân tộc.

Mắt dõi theo đoàn quân bước đều tăm tắp, oai hùng với trang thiết bị hiện đại trên phố Hùng Vương, cựu chiến binh Dương Trọng Liêm (70 tuổi, thành phố Hà Nội) xúc động bày tỏ: "Quá đẹp, quá hùng tráng. Mỗi bước chân của các chiến sĩ không chỉ cho thấy sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội ta mà còn là biểu tượng của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ."

Người dân theo dõi Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

May mắn được hỗ trợ chỗ ngồi ưu tiên cho các cựu chiến binh tại ngã 4 Chu Văn An-Nguyễn Thái Học, Cựu chiến binh Bùi Thị Chung (70 tuổi, tỉnh Thanh Hóa) trong trang phục truyền thống của đồng bào Mường vui mừng chia sẻ: "Trong ngày hội hân hoan đại lễ của dân tộc lại có diễu binh, diễu hành, nên từ 3 giờ sáng ngày 1/9, hai vợ chồng đã di chuyển từ xã Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) ra Hà Nội để kịp tham dự đại lễ. Đường xa, có vất vả nhưng đến Thủ đô rồi phấn khởi lắm. Nhất là được tận mắt xem các khối diễu binh, diễu hành di chuyển ngay phía trước, tôi thấy bồi hồi xúc động như nhìn thấy chính mình và đồng đội năm xưa lên đường vào miền Nam đánh Mỹ."

Cựu chiến binh Bùi Thị Chung cho biết thêm đồng bào Mường ở Bá Thước những ngày này cũng vui Tết Độc lập. Nhiều gia đình có điều kiện đã mổ lợn, mổ gà để ăn mừng. Người dân Bá Thước nhờ ơn Đảng, Chính phủ, nay những con đường bùn đất giờ đã được trải bê tông phẳng lì, nhà ngói, mái bằng cũng nhiều hơn. Cuộc sống người dân đang đổi thay từng ngày. Đặc biệt, những ngày này, tôi xem trên ti vi không khí các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, ai nấy đều háo hức tự hào về những người lính Cụ Hồ ngày hôm nay. Người dân mong muốn các chú bộ đội, công an tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, giữ vững nền độc lập, để người dân được sống trong hòa bình, đất nước phồn vinh và giàu mạnh.

Còn với Cựu chiến binh Đỗ Cao Chức (thương binh hạng 3/4, 71 tuổi, tỉnh Phú Thọ) bày tỏ: "Tận mắt thấy khí tài, đoàn quân diễu binh, diễu hành oai hùng thấy thật tự hào, tràn đầy hạnh phúc. Bởi đất nước đã đổi mới và phát triển, quân đội ta đã lớn mạnh, có thể sánh ngang với nhiều cường quốc trong khu vực và trên thế giới, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mong ước, căn dặn. Đặc biệt, ngày nay người dân rất biết ơn, tự hào và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, bởi người dân đang được hưởng thụ cuộc sống ấm no, hạnh phúc."

Cựu chiến binh Đỗ Cao Chức mong rằng thế hệ mai sau tiếp tục giữ vững độc lập, phát huy truyền thống anh hùng của cha ông, để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Cũng tại ngã 4 Chu Văn An-Nguyễn Thái Học, em Nguyễn Thu An (sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) tình nguyện viên phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành bày tỏ xúc động: "Ở đây em được gặp rất nhiều các bác cựu chiến binh. Em được nghe kể những câu chuyện về những chiến dịch, trong đó có cả khó khăn và kỷ niệm vui trong chiến đấu của các bác, em thấy mình như được sống trong bầu không khí ấy. Qua đó, em biết ơn các thế hệ cha ông, những người cựu chiến binh như các bác đang ngồi ở đây nhiều hơn, trân trọng cuộc sống ngày hôm nay hơn. Bởi nền hòa bình không phải dễ mà có, phải đánh đổi bằng xương máu của chính những người lính anh hùng của dân tộc."

Em Nguyễn Thu An cho biết thêm những ngày này hòa chung niềm vui của đất nước em thấy hân hoan và tự hào. Là một người trẻ sống trong thời bình, em tin giới trẻ sẽ có nhiều cách để viết tiếp hòa bình, nối tiếp niềm tự hào của cha ông. Mọi người thường nói đóng lại lịch sử nhưng không có nghĩa là quên, vì thế yêu lịch sử, học lịch sử cũng là cách bày tỏ lòng yêu nước, khắc ghi công ơn, viết tiếp truyền thống hào hùng của dân tộc. Đồng thời, em cũng như các bạn sẽ ra sức rèn luyện và học tập để trở thành những người có ích cho xã hội, góp sức nhỏ bé xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng.

Tiếng trống, tiếng quân nhạc đang rộn rã, hàng vạn bước chân đều tăm tắp trong đoàn quân diễu binh, diễu hành đang đi giữa lòng nhân dân Thủ đô và cả nước. Những ánh mắt tin yêu, tự hào trao nhau giữa người dân và lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã khiến phố phường sáng sớm tràn ngập tinh thần đoàn kết, gắn bó, tạo nên một ngày hội thực sự của lòng dân, nơi mọi trái tim cùng hướng về Tổ quốc.

Tiếng gầm, tiếng rít của Su-30MK2 hòa nhịp cùng người dân hát vang lời bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" như đang cổ vũ đất nước bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh và giàu mạnh./.

Những giọt nước mắt tự hào của người lính già trên Quảng trường Ba Đình "Vinh dự và tự hào" - hai từ đó cứ vang vọng trong tâm trí Đại tá Nguyễn Văn Lâm khi ông bước vào Quảng trường Ba Đình trong trang phục lễ phục trang trọng.