Kiều bào trong lễ diễu binh: Khi trái tim xa xứ hòa nhịp cùng Tổ quốc

Trong không khí trang nghiêm, hùng tráng của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, có một khối diễu hành đặc biệt thu hút sự chú ý, đó là đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài.

Những gương mặt rạng rỡ, những bước chân đều tăm tắp của họ không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết của cộng đồng hàng triệu kiều bào trên khắp năm châu.

Cảm xúc thiêng liêng khi bước qua Lăng Bác đối với chị Ngô Thị Ánh Tuyết (sinh năm 2001), Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, việc được tham gia lễ diễu hành là một vinh dự không thể nào quên. Giọng chị nghẹn lại khi chia sẻ: "Em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được tham gia vào Đại lễ trọng đại này của dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của cộng đồng kiều bào đang học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài."

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong suốt lễ diễu hành, theo chị Tuyết, chính là khi đoàn bước qua Lễ đài, ngang qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Đó là giây phút rất thiêng liêng, khi hình ảnh Bác Hồ như hiện diện giữa lòng Thủ đô, chứng kiến hình ảnh đồng bào khắp nơi tụ hội về. Càng xúc động hơn khi nhìn thấy các bác lãnh đạo, đồng bào từ trên khán đài vẫy tay chào đón. Đó là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Tổ quốc luôn dang rộng vòng tay, chào đón những người con xa quê trở về."

Cùng chung cảm xúc ấy, anh Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, với hơn 20 năm sinh sống tại xứ sở hoa anh đào, cũng bày tỏ niềm xúc động sâu sắc. Là Hiệu trưởng Học viện UGG với hơn 500 sinh viên đến từ 20 quốc gia, anh Duy Anh coi việc được đại diện cộng đồng người Việt tham gia sự kiện này là cơ hội để thể hiện sự gắn kết và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. "Cảm xúc sâu sắc nhất của tôi là khi đoàn diễu hành đi qua Lăng Bác, nơi tôi cảm nhận rõ niềm tự hào và tự tôn dân tộc. Đó là khoảnh khắc tôi như được kết nối trực tiếp với dòng chảy lịch sử hào hùng của Tổ quốc," anh chia sẻ.

Chị Ánh Tuyết cho hay khoảng khắc thiêng liêng nhất là khi bước qua Lễ đài, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Đằng sau những bước chân đều tăm tắp ấy là cả một quá trình chuẩn bị đầy thử thách. Chị Ánh Tuyết kể lại: "Quá trình chuẩn bị diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ lúc nhận thông báo cho đến ngày về nước. Điều này khiến chúng em gặp khá nhiều khó khăn trong việc thu xếp công việc, học tập và cuộc sống tại nước sở tại. Sự chênh lệch về múi giờ, thời tiết thay đổi thất thường giữa hai quốc gia khiến nhiều người chưa kịp thích nghi, dễ bị ốm và ảnh hưởng đến quá trình luyện tập."

Tuy nhiên, tình yêu quê hương đã trở thành nguồn động lực vô tận. "Với tất cả lòng tự hào dân tộc và tinh thần hướng về Tổ quốc, đoàn kiều bào chúng em đã cùng nhau nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Dù trời mưa hay nắng, không ai bỏ tập, không ai than vãn – tất cả đều vì đại cục, vì mong muốn được góp phần nhỏ bé vào thành công chung của đại lễ Quốc khánh," chị Tuyết tâm sự.

Anh Duy Anh cũng chia sẻ về quá trình tập luyện nghiêm túc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn. "Mỗi buổi tập đều là một bài học về kỷ luật, về tinh thần tập thể. Chúng tôi không chỉ luyện tập các động tác mà còn luyện tập cả tinh thần, cả tình yêu đất nước. Đó là những giờ phút quý báu mà tôi sẽ mãi ghi nhớ."

Ý nghĩa của việc kiều bào được tham gia diễu hành không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận những đóng góp. Với chị Tuyết, "đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mà còn là cầu nối tinh thần, gắn kết tình cảm giữa kiều bào và Tổ quốc." Chị muốn nhắn gửi đến những người con xa quê chưa có cơ hội trở về: "Dù ở đâu, làm gì, chúng ta vẫn luôn là một phần không thể tách rời của đất nước. Tổ quốc luôn dõi theo, ghi nhận và chào đón mọi bước chân trở về. Hãy giữ mãi ngọn lửa yêu nước trong tim, cùng nhau lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng người Việt khắp năm châu."

Trở về sau thời gian dài xa quê, những kiều bào này đều có chung cảm nhận về sự thay đổi tích cực của đất nước. Chị Ánh Tuyết không giấu được sự ngỡ ngàng: "Em cảm nhận rất rõ sự đổi thay tích cực của đất nước từ hạ tầng giao thông, diện mạo đô thị cho đến chất lượng đời sống người dân. Không khí sôi động, năng lượng trẻ trung và tinh thần đổi mới hiện diện khắp nơi, cho thấy một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, tự tin hội nhập với thế giới."

Từ góc nhìn của một nhà giáo dục, anh Duy Anh đặc biệt tự hào về những chính sách và nghị định của Chính phủ Việt Nam trong việc đưa đất nước vươn mình trên đấu trường quốc tế. Anh nhấn mạnh: "Sự kiện diễu hành này đã khơi dậy trong tôi và cộng đồng kiều bào nhiệt huyết, động lực để tiếp tục cống hiến cho đất nước. Tôi mong muốn lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam mãi tung bay kiêu hãnh, không chỉ trong lòng mỗi người dân Việt mà còn trên các diễn đàn quốc tế."

Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Lê Hưng. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Với tư cách là một nhà khoa học, Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Lê Hưng (sinh năm 1991), hiện công tác tại Đại học Gustave Eiffel, Pháp, có những quan sát sâu sắc về sự phát triển của đất nước. "Mỗi lần trở về Việt Nam, tôi cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Điều này thể hiện qua nhu cầu lớn của các trường đại học Việt Nam trong việc tìm kiếm và thu hút nhân tài, cũng như sự chủ động của các trường trong việc kết nối với các trí thức Việt Nam ở nước ngoài."

Anh Hưng nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: "Chúng ta phải ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Chúng ta là những 'đại sứ' của đất nước, có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và cũng là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Vì vậy, chúng ta cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người Việt Nam."

Đặc biệt, anh Hưng cảm kích trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước: "Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn có sự quan tâm đặc biệt đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua các sự kiện như 'Xuân quê hương' hay 'Trường Sa'. Điều này càng khẳng định trách nhiệm và quyền lợi của người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời là nguồn động viên to lớn để chúng tôi tiếp tục cống hiến."

Để cộng đồng kiều bào gắn kết hơn và cùng hướng về quê hương, chị Tuyết đề xuất: "Em nghĩ cần có thêm nhiều chương trình giao lưu, kết nối văn hóa, cũng như các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư, nghiên cứu trong nước. Đồng thời, việc giữ gìn tiếng Việt, giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc cũng vô cùng quan trọng, để dù ở phương trời nào, chúng ta vẫn luôn hướng về cội nguồn, giữ trọn tình cảm với quê hương, đất nước."

Anh Duy Anh, với vai trò quản lý một ngôi trường đa quốc gia, coi việc giáo dục là cầu nối quan trọng: "Đối với tôi, sự kiện diễu hành này là một vinh dự lớn lao và là cơ hội đặc biệt để thể hiện tình yêu quê hương, cũng như quyết tâm góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Thông qua giáo dục, chúng tôi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam."

Những cảm xúc thiêng liêng, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là minh chứng sống động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, là nguồn lực quý báu góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn./.

Việt Nam là biểu tượng truyền cảm hứng cho thế giới Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam cho biết tuy cách xa về địa lý nhưng Việt Nam luôn hiện diện trong lòng người Argentina như một tấm gương về lòng kiên cường và ý chí độc lập.