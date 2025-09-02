Việt Nam là biểu tượng truyền cảm hứng cho thế giới

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), phóng viên TTXVN tại Buenos Aires đã phỏng vấn bà Poldi Sosa Schmidt, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV), về vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh và sự phát triển của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới.

Bà Poldi Sosa khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật vĩ đại của thế kỷ 20, đã vượt qua nhiều gian khó để ra đi tìm đường cứu nước vào đầu thế kỷ. Với tinh thần cách mạng, Người đã sống, học tập và hoạt động tại nhiều quốc gia như Pháp, Nga, Trung Quốc..., từ đó tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để dẫn dắt phong trào giành độc lập dân tộc.

Bà nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn là nhà tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, dẫn tới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vào ngày 2/9/1945, một cột mốc có ý nghĩa to lớn không chỉ với Việt Nam mà còn với cả thế giới."

Theo bà Poldi Sosa, ngày 2/9 đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều phong trào chống thực dân ở các châu lục khác, đặc biệt là Bắc Phi. Chủ tịch ICAV nhấn mạnh: “Việt Nam không chỉ đánh bại một đế quốc thực dân mà sau đó còn vượt qua một cường quốc khác là Mỹ. Thành tựu này chỉ có thể có được nhờ tinh thần yêu nước bền bỉ và tư tưởng độc lập sâu sắc của dân tộc Việt Nam."

Nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới, bà Poldi Sosa bày tỏ sự thán phục trước những thay đổi tích cực mà Việt Nam đạt được. Bà kể lại những ấn tượng khi lần đầu đến Việt Nam trong thời kỳ khó khăn và bày tỏ ngưỡng mộ khi thấy đời sống nhân dân Việt Nam hiện nay đã cải thiện vượt bậc, từ giao thông, điều kiện sinh hoạt đến giáo dục và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch ICAV đánh giá: “Việt Nam hôm nay thật sự năng động, hiện đại và vẫn giữ được sự khéo léo trong ứng xử địa chính trị."

Về vai trò của ICAV, bà Poldi Sosa cho biết trong nhiều năm qua, Viện đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối hai nước. “Tuy cách xa về địa lý nhưng Việt Nam luôn hiện diện trong lòng người Argentina như một tấm gương về lòng kiên cường và ý chí độc lập," bà chia sẻ.

Chủ tịch ICAV khẳng định: “Ngày 2/9 không chỉ là Quốc khánh Việt Nam, mà còn là biểu tượng của lòng quả cảm và là nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc”./.

Học giả Argentina ca ngợi thành tựu sự nghiệp Đổi Mới của Việt Nam Học giả Argentina khen ngợi Việt Nam đã đạt thành tựu lớn về phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống dân, đổi mới mang lại kết quả ấn tượng.