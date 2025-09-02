Việt Nam tiếp tục đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế vì lợi ích nhân dân

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ đã có bài phỏng vấn Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Ông khẳng định: “Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, chúng ta đã trở thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập sâu rộng với thế giới và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư quốc tế."

Đến cuối năm 2024, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt khoảng 476 tỷ USD, cao gấp hơn 100 lần so với năm 1986, đứng thứ 4 ASEAN và thứ 34 toàn cầu. Thu nhập bình quân đầu người từ chưa tới 80 USD năm 1986 đã tăng lên 4.700 USD, dự kiến sẽ vượt 5.000 USD vào cuối 2025, đưa Việt Nam tiến gần nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Quan trọng hơn, thành quả tăng trưởng đã cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân: tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 1,93%; bảo hiểm y tế bao phủ hơn 93% dân số; tuổi thọ trung bình vượt 74,5; gần như toàn bộ trẻ em được đến trường.

Người dân ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận y tế, giáo dục chất lượng, việc làm, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Việt Nam cũng chú trọng bảo vệ các nhóm yếu thế, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền lợi chính đáng của mọi công dân.

Trên trường quốc tế, Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương, hiện là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, qua đó vừa khẳng định uy tín, vị thế, vừa thúc đẩy hoàn thiện chính sách, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích của nhân dân.

Những thành tựu của gần 40 năm Đổi mới là nền tảng vững chắc để Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, thịnh vượng, không ai bị bỏ lại phía sau.

Cũng theo Đại sứ Mai Phan Dũng, Việt Nam luôn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG 2015) và hiện nay là Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG 2030).

Ông nêu rõ: “Ngay từ sớm, Việt Nam đã ban hành Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững (2004), Chiến lược giai đoạn 2011-2020 (2012) và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (2017). Trên nền tảng này, Việt Nam xây dựng bộ 158 chỉ số phát triển bền vững gắn với 17 mục tiêu SDG, đồng thời chú trọng giám sát, đánh giá, phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của toàn xã hội và đối tác quốc tế. Chính phủ ưu tiên bố trí trên 34% GDP hàng năm cho các lĩnh vực xã hội, nhất là giáo dục, y tế, an sinh và hỗ trợ các nhóm yếu thế. Nhờ đó, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể: tỷ lệ nghèo giảm sâu; dịch vụ y tế, giáo dục mở rộng, chất lượng được nâng cao; tăng trưởng đi đôi với an sinh xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường và các nhóm dễ bị tổn thương."

Trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với khủng hoảng kinh tế, xung đột, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tiến trình SDGs nhiều nơi bị chậm lại, thậm chí tụt lùi, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm sáng nhờ quyết tâm chính trị và khát vọng phát triển bao trùm.

Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ thực hiện SDG, với trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng xanh, bao trùm; phát triển y tế, giáo dục, văn hóa; mở rộng an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; tận dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kiên định với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau."

(Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, Đại sứ Mai Phan Dũng cũng đề cập tới việc Việt Nam đã và đang thực hiện chủ trương lấy người dân làm trung tâm, bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người.

Ông nhấn mạnh: “Trong suốt quá trình Đổi mới, Việt Nam luôn xác định ‘lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển’, coi bảo vệ và thúc đẩy quyền con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển. Quan điểm này được thể hiện rõ trong đường lối của Đảng, Hiến pháp 2013 và nhiều chính sách, pháp luật quan trọng."

Nhà nước đã triển khai nhiều chương trình, chiến lược về giảm nghèo bền vững, giáo dục, y tế, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh tế-xã hội phát triển ổn định, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế cơ bản gần như phổ cập, an sinh xã hội được mở rộng, góp phần giảm bất bình đẳng. Việt Nam cũng chủ động hội nhập quốc tế về quyền con người: đã tham gia 7/9 công ước cơ bản của Liên hợp quốc, thường xuyên thực hiện nghĩa vụ báo cáo, tích cực tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực, thể hiện tinh thần minh bạch, đối thoại và hợp tác. Quá trình này có nhiều thuận lợi: sự ổn định chính trị, đồng thuận xã hội về quan điểm ‘lấy dân làm gốc’; nền kinh tế tăng trưởng và hội nhập sâu rộng; chuyển đổi số và cải cách hành chính giúp người dân tham gia và thụ hưởng dịch vụ công tốt hơn. Tuy nhiên, cũng còn không ít thách thức như hạn chế về nguồn lực; chênh lệch phát triển vùng miền; các vấn đề xã hội mới nảy sinh như già hóa dân số, ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng số; cùng tác động từ bất ổn quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, có thể khẳng định Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển con người toàn diện, lấy quyền con người làm nền tảng cho tiến bộ, công bằng xã hội. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng kết quả đạt được đã chứng minh sự đúng đắn của chủ trương ‘lấy người dân làm trung tâm’ và quyết tâm của Việt Nam tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hợp tác quốc tế vì lợi ích nhân dân”./.

