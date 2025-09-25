Việt Nam và Iraq thúc đẩy hiệu quả của các cơ chế hợp tác hai bên

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid nhất trí nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác hai bên, nghiên cứu cơ chế hợp tác mới, ký thỏa thuận ở lĩnh vực tiềm năng.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 24/9 theo giờ địa phương, tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid trong khuôn khổ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn doanh nghiệp, để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng cũng như tăng cường tiếp cận thị trường Halal; đồng thời mong muốn Iraq sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Iraq trong quá trình tái thiết đất nước.

Tổng thống Abdul Latif Rashid nhấn mạnh Iraq coi Việt Nam là một đối tác quan trọng và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quản lý nguồn nước, nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ quá trình tái thiết tại Iraq.

Hai bên nhất trí thúc đẩy nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai bên, đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế mới cũng như ký kết các văn bản thỏa thuận mới trên các lĩnh vực tiềm năng./.