Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 24/9 theo giờ địa phương, tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid trong khuôn khổ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Iraq.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố quan hệ hợp tác nhiều mặt với Iraq, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn doanh nghiệp, để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng cũng như tăng cường tiếp cận thị trường Halal; đồng thời mong muốn Iraq sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Iraq trong quá trình tái thiết đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp gặp Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Abdul Latif Rashid bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; nhấn mạnh Iraq coi Việt Nam là một đối tác quan trọng và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quản lý nguồn nước, nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ quá trình tái thiết tại Iraq.

Hai bên nhất trí thúc đẩy nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương, đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế mới cũng như ký kết các thỏa thuận mới trên các lĩnh vực tiềm năng.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid tới thăm Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (25-26/10/2025)./.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc song phương tại Hoa Kỳ Nhân chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, chiều 24/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước đã có các hoạt động song phương tại thành phố New York, Hoa Kỳ.