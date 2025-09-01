Học giả Argentina ca ngợi thành tựu sự nghiệp Đổi Mới của Việt Nam

Trong gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi Mới, dân tộc Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc về an sinh xã hội, nhân quyền và hội nhập quốc tế. Đó là khẳng định của Giáo sư Ezequiel Ramoneda, Điều phối viên Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CESEA) của Argentina, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).



Theo ông Ramoneda, người cũng là thành viên của Viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Quốc gia La Plata Argentina (UNLP), sau gần 40 năm đổi mới và mở cửa, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, dù phải đối mặt với di sản nặng nề của chiến tranh.

Việt Nam đã trải qua những biến đổi sâu rộng về chính trị, kinh tế, xã hội, cũng như nâng cao vai trò trong hệ thống quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt của quá trình này là cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao phúc lợi và bảo đảm các quyền cơ bản, đồng thời tái thiết đất nước sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá.



Thành tựu nổi bật thể hiện qua việc thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 10 lần so với 40 năm trước; thu nhập phân bổ đồng đều hơn; hệ thống y tế được nâng cấp, tỷ lệ tử vong giảm, tỷ lệ sinh duy trì ổn định; các dịch vụ xã hội được mở rộng.

Chỉ số phát triển con người không ngừng cải thiện, người dân tiếp cận giáo dục và các nguồn lực với chất lượng cao hơn. Những tiến bộ này không chỉ mang lại lợi ích vật chất mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, củng cố hạnh phúc của toàn dân.



Học giả Argentina đánh giá Việt Nam đã đạt được kết quả ấn tượng trong thời gian ngắn, chưa đầy 40 năm, nhờ những cải cách quyết liệt của Đảng và sự đồng hành của nhân dân. Đây là minh chứng cho khả năng biến thách thức thành cơ hội và định hướng đúng đắn của chính sách phát triển.



Một dấu mốc quan trọng khác là việc Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên hoàn thành 5/8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Các mục tiêu này bao gồm xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, thúc đẩy bình đẳng giới và quyền phụ nữ, xuất phát từ sự đồng thuận toàn cầu trong giải quyết những vấn đề cấp bách của nhân loại.

Giáo sư Ezequiel Ramoneda, Điều phối viên Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CESEA) Argentina. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Giáo sư Ezequiel Ramoneda cho rằng việc hoàn thành sớm các mục tiêu trên cho thấy Việt Nam không chỉ tập trung phát triển trong nước, mà còn chú trọng tới trách nhiệm quốc tế.

Điều này phản ánh tư duy đối ngoại cởi mở, tinh thần hợp tác đa phương và mong muốn cùng các quốc gia khác tìm giải pháp chung cho những thách thức toàn cầu, từ biến đổi khí hậu đến các vấn đề xuyên biên giới.

Qua đó, Việt Nam cũng đã khẳng định được vị thế là một thành viên đáng tin cậy, sẵn sàng thương lượng, hợp tác và triển khai những quyết sách hài hòa giữa lợi ích quốc gia và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.



Tuy nhiên, chuyên gia Ramoneda cũng chỉ ra rằng Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Những vấn đề như nghèo đói, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng giới… sẽ tiếp tục tồn tại và đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên. Bên cạnh đó, khi chất lượng sống nâng cao, chi phí sinh hoạt tăng sẽ tiềm ẩn nguy cơ gia tăng khoảng cách giàu nghèo, nếu không có chính sách phân phối hợp lý và hiệu quả.



Ông Ramoneda, người đồng thời là Phó Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV), nhấn mạnh chống đói nghèo không chỉ dừng lại ở việc phân bổ tài nguyên mà còn ở khả năng tạo ra cơ hội bền vững, phản ứng nhanh với thay đổi của xã hội. Trong bối cảnh mọi việc đều biến động nhanh, Việt Nam cần tăng cường năng lực đáp ứng của mình với trọng tâm là tính minh bạch, hiệu quả và phòng ngừa lợi ích nhóm.



Một yếu tố then chốt khác để nâng cao hiệu quả quản trị là áp dụng công nghệ số, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục và khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân vào việc bảo vệ quyền lợi của mình. Việc phát hiện sớm vấn đề, đưa ra giải pháp kịp thời và tránh để lợi ích cá nhân làm tổn hại lợi ích cộng đồng sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với một nền quản trị hiện đại.



Nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi Mới của Việt Nam, chuyên gia Ramoneda nhận định Việt Nam đã chứng minh năng lực thích ứng và sáng tạo trong phát triển, đồng thời thể hiện rõ cam kết với các giá trị nhân văn, tiến bộ.

Thành tựu đạt được là kết quả của tầm nhìn chiến lược, sự kiên định chính sách và sức mạnh đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng con đường phía trước của Việt Nam vẫn đòi hỏi những nỗ lực bền bỉ, nhất là khi các thách thức ngày càng phức tạp và có sự gắn bó chặt chẽ với bối cảnh quốc tế.

Nếu tiếp tục giữ vững tinh thần cải cách, tận dụng tốt cơ hội hợp tác và ứng dụng đổi mới sáng tạo, Việt Nam hoàn toàn có khả năng đạt được những mục tiêu phát triển cao hơn, vững chắc hơn trong những thập niên tới./.

