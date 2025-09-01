Sự phát triển của Việt Nam luôn lấy tiến bộ xã hội và con người làm trung tâm

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), phóng viên TTXVN tại Cuba đã có bài phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Cuba Lê Quang Long về ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng này.

Theo Đại sứ Lê Quang Long, Việt Nam đã đạt được những thành công vô cùng ấn tượng trong suốt quá trình phát triển 80 năm qua và tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới.



Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh, sau 80 năm kể từ khi Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, mang tính lịch sử trên mọi lĩnh vực, đưa đất nước từ một quốc gia thuộc địa, phong kiến và nghèo nàn trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình, với vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.



Đại sứ Lê Quang Long nêu bật các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và tình anh em gắn bó keo sơn Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trải qua 80 năm bền bỉ vượt mọi khó khăn và thách thức, trong đó có hàng chục năm chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội ấn tượng. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, Việt Nam chuyển đổi thành công sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với cơ cấu công nghiệp và dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn.



Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) duy trì ở mức cao trong nhiều thập kỷ, giúp cải thiện đáng kể đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp nhiều lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu. Dự kiến năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt trên 5.000 USD và mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD.



Trong giai đoạn 1991-2000, GDP của Việt Nam tăng trưởng trung bình 7,6%/năm và giai đoạn 2001-2010 đạt 7,2%/năm. Ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn cho kinh tế toàn cầu, GDP của Việt Nam năm 2020 vẫn tăng 2,91%, cho thấy khả năng phục hồi và thích ứng mạnh mẽ của nền kinh tế.

Những con số này đã minh chứng cho khả năng phục hồi và thích ứng phi thường của nền kinh tế Việt Nam.



Cũng theo Đại sứ Lê Quang Long, sự tăng trưởng liên tục và bền vững, đặc biệt là việc vượt qua các cú sốc lớn như chiến tranh và đại dịch, cho thấy Việt Nam đã thành công trong việc thực hiện các chính sách kinh tế chiến lược và phát huy nội lực.

Từ một quốc gia nghèo đói, thiếu lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình mạnh mẽ, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.



Ngoài ra, Việt Nam cũng đã đạt được những thành công vang dội trong công cuộc xóa đói giảm nghèo đa chiều và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam là một ví dụ điển hình trong giảm nghèo, là quốc gia duy nhất ở châu Á áp dụng chương trình giảm nghèo đa chiều toàn diện và bền vững.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2024 chỉ còn dưới 1,9%, giảm trên 1% so với năm trước và vượt các mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2021-2024, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm khoảng 4,2% (trung bình 1,05%/năm).



Đại sứ cũng nói rõ sự phát triển kinh tế của Việt Nam luôn gắn liền với tiến bộ xã hội và lấy con người làm trung tâm. Những thành tựu nổi bật về kinh tế -xã hội trong gần 40 năm Đổi Mới gắn liền với những tiến bộ không ngừng trong việc đảm bảo, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người cũng như quyền công dân.

Điều này cho thấy sự lựa chọn chính sách có chủ đích của Việt Nam nhằm đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế phải mang lại những cải thiện rõ rệt trong đời sống của người dân và thúc đẩy công bằng xã hội.



Bên cạnh đó, các lĩnh vực xã hội khác như giáo dục và y tế cũng có những bước tiến đáng kể. Nền giáo dục Việt Nam đã trải qua nhiều cải cách quan trọng, từ phong trào "Diệt giặc dốt" sau Cách mạng tháng Tám đến công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo từ năm 2013.

Ngành y tế Việt Nam, với việc thành lập Bộ Y tế từ tháng 8/1945, đã có những bước phát triển vượt bậc. Hệ thống y tế được mở rộng từ tuyến tỉnh đến thôn bản; cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng hiện đại.

Nhiều kỹ thuật cao như can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi, ghép tạng đã được triển khai thành công, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chỉ số Phát triển Con người (HDI) của Việt Nam cũng liên tục tăng trong những thập kỷ gần đây, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có HDI cao. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh vào năm 2050, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 7%/năm giai đoạn 2021-2030.



Về vai trò và vị thế quốc tế, Đại sứ Lê Quang Long khẳng định Việt Nam đã từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận trở thành một đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam kiên định theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia, trong đó có quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với nhiều nước lớn. Việt Nam cũng là thành viên tin cậy và có trách nhiệm của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Việt Nam nộp đơn xin gia nhập Liên hợp quốc từ rất sớm (năm 1946) và chính thức trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức này vào năm 1977.



Đại sứ cũng nói rõ, sự chuyển dịch từ một quốc gia nhận viện trợ sang một quốc gia đóng góp chủ động là điểm nổi bật trong hành trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Ban đầu, Việt Nam nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Liên hợp quốc cho việc tái thiết và phát triển, với hơn 500 triệu USD viện trợ giai đoạn 1977-1986 và hơn 630 triệu USD giai đoạn 1986-1996. Tuy nhiên, Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và tự tin hơn trên trường quốc tế, chủ động tham gia và đóng góp vào các vấn đề toàn cầu.

Điều này thể hiện qua việc Việt Nam đã triển khai 169 sĩ quan và nhân viên tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, được Liên hợp quốc đánh giá cao và thậm chí được chọn làm địa điểm đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Đông Nam Á.

Việt Nam cũng đóng góp 50.000 USD vào Quỹ ứng phó COVID-19 của WHO. Sự thay đổi này cho thấy Việt Nam đã chuyển mình từ một quốc gia thụ động nhận viện trợ sang một đối tác chủ động, chia sẻ trách nhiệm và đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.



Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực nhân quyền, được 2 lần bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014-2016 và 2023-2025).

Việt Nam đã đề xuất và thông qua Nghị quyết về tác động của biến đổi khí hậu đối với quyền trẻ em. Năm 2024, Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực nhân quyền, tập trung vào 8 lĩnh vực ưu tiên, trong đó có quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chống bạo lực và phân biệt đối xử.

Trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua Công ước của Liên hợp quốc về Tội phạm mạng, được đặt tên là "Công ước Hà Nội" và sẽ là nước chủ nhà ký kết vào năm 2025.

Về biến đổi khí hậu, Việt Nam là quốc gia tiên phong trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững, cũng như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng là một trong 52 quốc gia đầu tiên ký và là quốc gia thứ 10 phê chuẩn Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân.



Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh chính sách đối ngoại "đa phương hóa, đa dạng hóa" là động lực chính cho việc nâng cao vị thế của Việt Nam. Chính sách này đã giúp Việt Nam phá vỡ thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ với các quốc gia và tổ chức trên toàn cầu, đồng thời thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Việc tham gia sâu rộng vào các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN, WTO, APEC không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo nền tảng để Việt Nam thể hiện vai trò và tiếng nói của mình trên các vấn đề toàn cầu.

Việt Nam đã đảm nhiệm thành công các vị trí quan trọng như Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021) với số phiếu ủng hộ kỷ lục 192/193 phiếu. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một mô hình thành công trong việc đạt được các MDGs.

Vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao, thể hiện qua sự tin cậy và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp tích cực và hiệu quả của Việt Nam vào các vấn đề toàn cầu.

Chính sách này không chỉ là một phương tiện để đạt được mục tiêu phát triển mà còn là yếu tố định hình bản sắc ngoại giao của Việt Nam - một quốc gia chủ động, linh hoạt và có khả năng cân bằng các mối quan hệ phức tạp trong một thế giới đa cực./.

