Chuyên gia Indonesia: Việt Nam truyền cảm hứng bằng tăng trưởng và cải cách

Từng sống và đến thăm Việt Nam nhiều lần, ông Lamijo - nhà nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN), đã có những chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Jakarta nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ông Lamijo bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội sau gần 40 năm thực hiện Đổi mới.

Ông Lamijo nhận định, Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế rất ngoạn mục với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng gấp khoảng 60 lần từ đầu cải cách lên hơn 476 tỷ USD năm 2024. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm của Việt Nam đạt khoảng 6% và năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng 7,09%, là một trong những nước đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới.

Đặc biệt, tỷ lệ nghèo ở Việt Nam cũng đã giảm mạnh xuống dưới 3% nhờ mức thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, đạt khoảng 4.500 USD trong giai đoạn 2023-2024.

Cũng theo nhà nghiên cứu trên, một trong những yếu tố tạo nên thành công về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là nhờ phát triển mạnh cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và con người.

Gần đây nhất, kế hoạch xây dựng các hành lang đường sắt và đường cao tốc xuyên biên giới với Trung Quốc nhằm kết nối Đông Nam Á và Trung Quốc mang ý nghĩa chiến lược ở cả tầm quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Ông Lamijo cho rằng chính sự tăng trưởng kinh tế ngoạn mục này đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nước thành viên khác trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Thành công của Việt Nam cũng khơi dậy niềm tin rằng với tầm nhìn chiến lược, sự ổn định chính trị và quyết tâm cải cách, các quốc gia ASEAN hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách phát triển và vươn lên mạnh mẽ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Về mặt xã hội, ông Lamijo cho rằng Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong ASEAN, thể hiện qua những sáng kiến hợp tác mà Việt Nam đã thực hiện như sử dụng công nghệ số để thúc đẩy các chương trình xã hội khác nhau, nâng cao tầm quan trọng của việc ứng phó thảm họa,…

Ông Lamijo nêu một ví dụ đặc biệt đáng chú ý là vai trò của Việt Nam như một hình mẫu cho các nước trong ASEAN về nỗ lực phòng ngừa và ứng phó với đại dịch COVID-19, kết hợp giữa công nghệ và kỹ năng xã hội để giảm thiểu tác động của dịch bệnh.

Theo ông, không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam là một trong những nước ASEAN và thậm chí là trên toàn cầu đã thực hiện ngăn chặn đại dịch COVID-19 thành công, cũng như đã phục hồi rất nhanh chóng sau khủng hoảng.

Trong cuộc trò chuyện, ông Lamijo bày tỏ ấn tượng trước việc Việt Nam ngày càng có vai trò nổi bật trên trường quốc tế và đã tham gia tích cực vào các tổ chức đa phương như ASEAN, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) và Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC).

Ngoài ra, Việt Nam đã có nhiều dấu ấn khi giữ vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA cũng như trong các nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA). Ông Lamijo cho rằng nhiều nước đánh giá Việt Nam có vai trò quan trọng và mang tính chiến lược.

Ngoài ra, ông Lamijo cũng đánh giá cao Việt Nam trong việc giữ vững lập trường trung lập nhưng vẫn thể hiện rõ sự quyết đoán, thể hiện qua nguyên tắc ngoại giao linh hoạt và mềm mỏng của Việt Nam. Theo ông, với chính sách đối ngoại năng động, linh hoạt nhưng quyết đoán, Việt Nam vừa giữ vững chủ quyền, vừa thích ứng với biến động toàn cầu và bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia cũng như của khu vực ASEAN.

Đề cập đến ý nghĩa của việc hai nước Indonesia và Việt Nam đều đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của mỗi nước, nhà nghiên cứu Lamijo cho rằng đây không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử giải phóng dân tộc mà còn là “điểm nối” để hai nền kinh tế mới nổi định vị lại vai trò trong một trật tự khu vực đang tái định hình.

Với Indonesia, 80 năm độc lập diễn ra đúng lúc chính quyền mới đặt mục tiêu chuyển đổi cơ cấu (hạ nguồn tài nguyên, công nghiệp pin-xe điện, an ninh lương thực-năng lượng).

Với Việt Nam, 80 năm cũng là thời điểm đẩy nhanh công nghiệp hóa, chuyển đổi số, xanh hóa, nâng cấp vị thế đối ngoại đa phương. Đây là cơ hội để cụ thể hóa các mục tiêu trụ cột, đa dạng hoá chuỗi cung ứng và tăng thêm đối tác.

Theo đánh giá của vị chuyên gia này, Việt Nam và Indonesia có nền tảng hợp tác vững chắc, là đối tác chiến lược toàn diện và tích cực tương tác ở ASEAN. Dấu mốc 80 năm chính là thời khắc thuận lợi để hai nước hướng tới những thành công mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, liên kết chuyển đổi xanh-chuyển đổi số, hợp tác biển, an ninh lương thực và năng lượng./.

Thành tựu kinh tế 80 năm đất nước đổi mới: Khi cơ hội nhiều hơn thách thức Những cải cách, tiến triển kinh tế của Việt Nam trong 80 năm qua được đánh giá là một cuộc đấu tranh rất khốc liệt. Từ một đất nước bị tổn thương bởi chiến tranh Việt Nam đã và đang vượt lên hàng đầu.