80 năm Quốc khánh: Đội hình diễu binh hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình

Trong không khí thiêng liêng, hào hùng của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, sau phần nghi lễ và diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hình ảnh của từng khối Quân đội, Công an đều nhịp bước trên Quảng trường Ba Đình, cùng dàn vũ khí, khí tài quy mô, sự tham gia của máy bay, tàu chiến trên biển... trong tiếng quân nhạc âm vang, giữa tiết thu rợp cờ đỏ sao vàng, đã khiến lễ diễu binh, diễu hành chạm tới nhiều cung bậc cảm xúc trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Đội hình diễu binh, diễu hành gồm: Khối Nghi trượng; 22 khối Quân đội; 3 khối Dân quân, du kích; 17 khối Công an; cùng 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào, Campuchia); 14 khối xe pháo quân sự của Quân đội; 9 khối xe đặc chủng của Công an; khối Hồng kỳ và 13 khối quần chúng, đã tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phát xít; xóa bỏ chế độ phong kiến; tạo bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước ta từ một xứ thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, có chủ quyền; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là phần bay chào mừng trên bầu trời Tổ quốc của các biên đội Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.

Sau đó là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i - những “chiến binh thầm lặng,” đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm, cứu nạn.

Đội hình Yak-130 và L-39NG là dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.

Xuất hiện cuối cùng trong các biên đội Không quân là đội hình Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam, “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Được mệnh danh “hổ mang chúa,” Su-30MK2 là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển.

Tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, phần diễu binh trên biển của các lực lượng vũ trang cũng bắt đầu và được truyền hình ảnh về Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Khẳng định sức mạnh làm chủ vùng biển, vùng trời từ những con thuyền thô sơ ngày đầu thành lập, các lực lượng vũ trang trên biển đã vươn mình lớn mạnh, tiến thẳng lên hiện đại.

Tàu chỉ huy duyệt biên đội tàu và máy bay tham gia diễu binh trên biển. (Ảnh: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)

Các biên đội tàu chiến, tàu ngầm tối tân có khả năng tác chiến dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao, có sức công phá mạnh, tầm bắn xa, tấn công đa mục tiêu, tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên bộ, trên không, trên biển và các mục tiêu ngầm.

Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển gồm: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội biên phòng và Hải đội dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.

Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đội hình chữ A thể hiện sức mạnh và uy thế của các lực lượng vũ trang trên biển. Trong đội hình, các tàu có hỏa lực mạnh, tàu chỉ huy, tàu chiến đấu, tàu vận tải, tàu phục vụ được phân bố một cách phù hợp với khả năng, hiệu suất chiến đấu của đội hình.

Đây là đội hình để tiêu diệt lực lượng địch khi chúng uy hiếp tàu ta, tăng khả năng phòng vệ các cuộc tấn công từ trên không, trên biển, dưới ngầm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Lực lượng diễu binh trên biển đi theo đội chiến đấu hình chữ V với các tàu có khả năng trinh sát, hỏa lực mạnh; các tàu vận tải, tàu phục vụ và tàu chỉ huy được bố trí theo nguyên tắc tác chiến.

Đội hình này giúp tăng khả năng quan sát, phát hiện mục tiêu; tiêu diệt các lực lượng địch, đồng thời sẵn sàng ứng phó kịp thời các nguy cơ tấn công của đối phương, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đội hình chữ V. (Ảnh: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát)

Đội hình chiến đấu quả trám được sử dụng phổ biến khi hành quân trên biển, tăng khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình; bảo vệ các tàu quan trọng; chống địch tập kích bất ngờ từ trên không, trên biển; tăng an toàn hàng hải, vượt chướng ngại thủy lôi, gây khó khăn cho địch.

Tại Quảng trường Ba Đình, đi đầu khối Nghi trượng là xe mô hình Quốc huy. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ. Tiếp sau là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khối Quân kỳ do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ tiến vào Lễ đài.

Tiếp theo là khối danh dự 3 quân chủng; khối nữ Quân nhạc; khối sỹ quan Lục quân; khối sỹ quan Hải quân; khối sỹ quan Phòng không-Không quân; khối sỹ quan Biên phòng; khối sỹ quan Cảnh sát biển Việt Nam; khối sỹ quan Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng; khối nữ sỹ quan Quân y; khối Học viên các nhà trường Quân đội; khối chiến sỹ Tác chiến điện tử; khối chiến sỹ Đặc nhiệm dù; khối lực lượng Tác chiến không gian mạng; khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam; khối chiến sỹ Tăng thiết giáp; khối chiến sỹ Pháo binh-Tên lửa; khối chiến sỹ Đặc công; khối nữ chiến sỹ Biệt động; khối chiến sỹ Công binh; khối nữ chiến sỹ Thông tin; khối chiến sỹ Phòng hóa. Các khối Dân quân, du kích gồm: Khối nam Dân quân tự vệ; khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam; khối nữ Du kích miền Nam.

Khối nữ chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm. (Ảnh: TTXVN)

Các khối diễu binh oai hùng hành tiến biểu tượng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, với tinh thần hữu nghị quốc tế, thúc đẩy hợp tác và tăng cường đối ngoại quốc phòng, tại Lễ kỷ niệm lần này, 4 nước đã cử quân đội tham gia diễu binh, gồm các khối quân nhân của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Chiến sĩ pháo binh khối xe lựu pháo 152mm D-20. (Ảnh: TTXVN)

Dẫn đầu các khối Công an Nhân dân Việt Nam là xe chỉ huy do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an Nhân dân anh hùng tiến vào Lễ đài.

Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng; khối nam sỹ quan An ninh nhân dân; khối nam sỹ quan Cảnh sát nhân dân; khối nam sỹ quan Cảnh vệ; nam sỹ quan Không quân Công an Nhân dân; khối nữ sỹ quan Cảnh sát giao thông; khối nam sỹ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; khối nam sỹ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao;

Khối nam sỹ quan Cảnh sát cơ động; khối nữ chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nam sỹ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khối nam chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nam chiến sỹ Hậu cần, kỹ thuật Công an Nhân dân;

Khối nam chiến sỹ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; khối nam học viên các nhà trường Công an Nhân dân; khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; khối Cảnh sát cơ động kỵ binh.

Đội hình diễu binh đã thể hiện lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, đây là lần thứ hai Lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh.

Trong các khối xe, pháo của Quân đội có: Các khối xe tăng, thiết giáp trong đó có khối xe thiết giáp do Việt Nam sản xuất; khối pháo xe kéo; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất; khối xe tên lửa đất đối hải; khối tên lửa đất đối hải và radar do Việt Nam sản xuất; khối xe pháo Phòng không, tên lửa Phòng không; khối tên lửa Phòng không và UAV; đội hình xe thông tin quân sự cơ động; khối xe Tác chiến điện tử; khối xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học; khối xe của Binh chủng Công binh.

Các khối xe đặc chủng của Công an, gồm Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; khối xe tác chiến chống khủng bố; khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; các khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, tác chiến dưới nước, hỗ trợ tác chiến đa năng, chống bạo loạn; khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Sau cùng là khối Hồng kỳ.

Sau phần diễu binh của các khối đi bộ, các loại vũ khí, khí tài, xe đặc chủng hành tiến nhịp nhàng qua lễ đài cho thấy sức mạnh cơ động, sự hiện đại hóa và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt là nhiều loại vũ khí, khí tài như các loại hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển. Ngoài ra, nhiều khí tài như tên lửa, xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực cũng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa để nâng cao tính năng chiến đấu.

Khối danh dự 3 quân chủng Hải-Lục-Không quân. (Ảnh: TTXVN)

Tiêu biểu là tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) sản xuất. Tổ hợp bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau; có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu của đối phương; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Viettel cũng nghiên cứu, sản xuất tổ hợp phương tiện bay không người lái, bao gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao và các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất.

Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT do Viettel nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hóa cũng là một trong những vũ khí tham gia diễu binh, với ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay.

Trong các phương tiện chiến đấu hiện đại có khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất, dẫn đầu là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - được trang bị pháo nòng trơn 73 ly, súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên 7,62 ly và tên lửa chống tăng B72; xe chở UAV cảm tử với các UAV có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ, cứu nạn; xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược, chiến dịch; xe tác chiến điện tử; các xe vận tải kéo pháo do Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức lắp rắp tại các cơ sở trong nước, mang nhãn hiệu Quân đội Nhân dân Việt Nam, kéo các khẩu pháo nòng dài 130M46 và pháo 152Đ20...

Xe tăng T-90S. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Những phương tiện chiến đấu này góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, là minh chứng rõ ràng nhất cho bước tiến vượt bậc của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam “chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.”

Trong các khối xe đặc chủng của Công an, xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn được nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về hình thức, tính năng kỹ thuật, tốc độ di chuyển, tác chiến, tính năng an toàn khi thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng tiêu chí chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó là khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn được trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu. Thân và kính xe có thể chống được nhiều loại đạn, gầm xe vẫn an toàn khi gặp phải các loại mìn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hoặc gặp sự cố trong thực hiện nhiệm vụ...

Những hệ thống vũ khí tác chiến hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và trấn áp các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm thể hiện sức mạnh, tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Sau khi đi qua Lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh đã chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn đồng bào và du khách quốc tế.

Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Sáng 2/9/2025, Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố của Hà Nội.