Xúc động, tự hào lễ chào mừng 80 năm Quốc khánh giữa lòng Trung Phi

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Bangui (Cộng hòa Trung Phi), hòa cùng tiếng hát Quốc ca đầy xúc động và tự hào của các sỹ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam, đã mở đầu cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Phái bộ MINUSCA. Trên đất bạn xa xôi, sự kiện trở thành nhịp cầu gắn kết, quảng bá hình ảnh một Việt Nam anh hùng, nhân văn và trách nhiệm trong lòng bạn bè quốc tế.

Sắc màu hòa bình

Sáng nay, qua những bức ảnh, những thước phim rợp cờ hoa, bài hát quen thuộc từ quê nhà, không khí mừng ngày Tết Độc lập như cũng lan tỏa, hân hoan khắp các thành viên Tổ Công tác Việt Nam tại Phái bộ MINUSCA. Những chiến sỹ mũ nồi xanh của Việt Nam cùng nhau làm nên một buổi lễ thật ấm áp và trang trọng, như lời tự tình của những người con xa xứ gửi về quê hương trong thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

Buổi lễ không chỉ là điểm hẹn để những người con Việt Nam cùng ôn lại lịch sử, mà còn là nhịp cầu giúp bạn bè quốc tế tại Phái bộ MINUSCA hiểu thêm về 80 năm hành trình độc lập, tự do của dân tộc. Sự hiện diện của Chỉ huy Phái bộ MINUSCA, đại diện Phái bộ Huấn luyện Quân sự Liên minh châu Âu cùng hơn 80 sỹ quan, nhân viên quốc tế mang đến bầu không khí gắn kết, cùng nhau gửi gắm mong ước khắp nơi trên thế giới đều được sống trong hòa bình, ổn định, không còn bạo loạn, để họ sớm hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình và trở về đoàn tụ với gia đình.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Trung tá Duy Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi, Tổ trưởng Tổ Công tác khẳng định: “Dù ở bất cứ đâu, mỗi sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn khắc ghi truyền thống hào hùng của dân tộc, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của cộng đồng quốc tế”.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: Huyền Anh/Vietnam+)

Bày tỏ sự ngưỡng mộ và trân trọng đối với lịch sử Việt Nam, Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Lực lượng MINUSCA nhấn mạnh: “Các sỹ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam đang tiếp nối truyền thống ấy bằng sự tận tụy và trách nhiệm tại MINUSCA”.

Thiếu tướng Nicolae-Gabriel Oros, Tư lệnh Lực lượng Phái bộ Huấn luyện Quân sự Liên minh châu Âu, lại đặc biệt ấn tượng với sự khiêm nhường và tinh thần chia sẻ của những người lính Việt Nam, giúp họ hiểu hơn về một đất nước Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình.

Nhịp cầu văn hóa

Sau phần lễ trang trọng, một không gian văn hóa sôi động đã được những người lính Bộ đội Cụ Hồ tạo ra. Những món ăn truyền thống như nem rán, phở cuốn, chè sen... được giới thiệu, mang hương vị quê nhà đến với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, trò chơi Kahoot tìm hiểu về Việt Nam như một điểm nhấn thú vị thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả khách mời. Qua những câu hỏi về lịch sử, địa lý, văn hóa, bạn bè thêm hiểu, thêm yêu mến một Việt Nam anh hùng, giàu truyền thống, năng động và hội nhập. Tiếng cười, tiếng hò reo vang lên, tạo nên một không khí gần gũi và đầy ắp niềm vui.

Hoạt động giao lưu đã tăng cường gắn kết giữa hai quốc gia. (Ảnh: Huyền Anh/Vietnam+)

Ông Kuenzang đến từ Bhutan, người chiến thắng trong trò chơi, chia sẻ: “Tôi đã tìm hiểu về Việt Nam qua sách, báo, nhưng qua trò chơi hôm nay, tôi đã biết thêm nhiều điều thú vị và cảm thấy yêu mến Việt Nam hơn”. Lời nói chân thành của ông cũng là suy nghĩ của các thành viên tham gia giao lưu văn hóa, góp phần kết nối và lan tỏa hình ảnh về đất nước, con người Việt đến bạn bè quốc tế.

Cùng với hoạt động văn hóa, Tổ Công tác Việt Nam còn tổ chức chương trình thiện nguyện tại trại trẻ mồ côi ở thị trấn Bimbo. Những phần quà là sách vở, đồ dùng thiết yếu được tận tay gửi tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh sĩ quan Việt Nam ân cần, sẻ chia để lại nhiều ấn tượng, được người dân địa phương trân trọng, đánh giá cao.

Buổi lễ khép lại, nhưng dư âm còn đọng mãi. Đối với những người con xa xứ, đây còn là khoảnh khắc để họ cảm nhận rõ hơn tình yêu quê hương, đất nước và giá trị của hòa bình. Dù không được hòa mình vào dòng người trên phố, họ vẫn cảm thấy ấm lòng khi được cùng nhau chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Với họ dù ở bất cứ nơi đâu, lá cờ Việt Nam vẫn sẽ tung bay, mang theo tinh thần yêu nước, yêu hòa bình và tình hữu nghị đến với bạn bè năm châu./.

