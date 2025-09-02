Khối Quân đội nước ngoài tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Cùng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 có sự tham gia của Quân đội các nước: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.

Đoàn nghi lễ danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Khối Quốc kỳ Liên bang Nga là đội tiêu binh danh dự, đại diện cho 3 quân chủng của Lực lượng vũ trang Nga: Lục quân, Không quân Vũ trụ và Hải quân.

Quân đội nhân dân Lào được thành lập năm 1949, trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh với Quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia, đại diện cho lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân và Hiến binh.

Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược./.

Hồ Gươm rộn ràng khí thế chào đón bước chân đoàn diễu binh Sau nghi lễ tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành tiến qua phố trung tâm Thủ đô, hướng về Hồ Gươm – biểu tượng văn hóa, lịch sử nghìn năm của Hà Nội.