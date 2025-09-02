Chính trị

Nội dung chính trong diễn văn của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trong không khí trang nghiêm, trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Sáng 2/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Trong không khí trang nghiêm, trọng thể của Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025)./.

