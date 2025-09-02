80 năm Quốc khánh: Sức mạnh đoàn kết mang lại thành tựu toàn diện cho Việt Nam

Cách đây 80 năm, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở đầu một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc với những bước phát triển đầy tự hào.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) là dịp để cả dân tộc Việt Nam cùng nhìn lại chặng đường phát triển đầy vẻ vang.

Đây cũng là thời điểm để nhìn lại những thành tựu to lớn và toàn diện đã đạt được trên mọi lĩnh vực, đồng thời để cả dân tộc tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh và hiện đại.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Trung Quốc đã có cuộc trò chuyện với Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan (Học Viện Bách Sắc-Quảng Tây, Trung Quốc) và Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan (Viện Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Ngoại Thương Quảng Đông, Trung Quốc) và được nghe về những chia sẻ sâu sắc của hai học giả về những thành tựu 80 năm qua của Việt Nam cũng như kỳ vọng vào tương lai của đất nước.

Nhìn lại 80 năm: Thành tựu toàn diện, sức mạnh đoàn kết

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, giảng viên Học Viện Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc-chia sẻ: “Kỷ niệm 80 năm là dịp để chúng ta tự hào nhìn lại truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam-sức mạnh lớn lao giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn gian nan.”

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan ghi nhận, từ một quốc gia nghèo đói, chịu nhiều hậu quả chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và đối ngoại.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan nói: “Những thành tựu to lớn này khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đoàn kết của toàn dân và sự hy sinh cống hiến của quân đội - những yếu tố quan trọng thúc đẩy công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước.”

Biên đội máy bay trực thăng của Quân chủng Phòng không-Không quân treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay vào khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội trong Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Cùng quan điểm trên, Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan, giảng viên Viện Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Ngoại Thương Quảng Đông-bày tỏ niềm tự hào sâu sắc: “Tôi cảm phục đất nước mình đã vượt qua nhiều thử thách, phát triển không ngừng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và thế giới biến động phức tạp.”

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan, Việt Nam không chỉ có những công trình hiện đại mà quan trọng hơn là sự tiến bộ toàn xã hội theo hướng văn minh và hiện đại.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan nói: “Đặc biệt, tôi tự hào về chính trị ổn định và xã hội an toàn, nơi người dân được sống trong hòa bình, nhân văn. Việt Nam đã trở thành điểm đến an toàn và hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.”

Cải cách hành chính mạnh mẽ: Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Cùng với những thành tựu đã đạt được, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt trong công cuộc cải cách hành chính của Việt Nam với việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập các tỉnh, thành phố và áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm nguồn lực, đồng thời thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan cho biết: “Việc đổi mới tư duy lãnh đạo, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là cơ hội để Việt Nam phát triển mạnh mẽ, thích ứng với xu thế toàn cầu hóa và công nghiệp 4.0 cũng như chuyển đổi số.”

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan bày tỏ kỳ vọng bộ máy tổ chức tinh gọn sẽ giảm chi phí, hạn chế các khâu trung gian thiếu hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Trợ lý số Việt – Đồng hành cải cách hành chính và nâng tầm phục vụ người dân RABBI. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan nói thêm: “Sau hơn một tháng vận hành mô hình chính quyền mới, những kết quả ban đầu đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đây là sự đồng thuận ‘Ý Đảng - lòng dân song hành’ giúp đất nước bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, dân chủ, văn minh.”

Người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương

Là những người Việt Nam đang công tác tại Trung Quốc, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan và Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan đều thể hiện trách nhiệm lớn lao trong việc đóng góp xây dựng đất nước.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan khẳng định: “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc. Dù sống xa quê, chúng tôi luôn một lòng hướng về Tổ quốc, giữ gìn văn hóa dân tộc, lan tỏa hình ảnh đất nước qua từng hoạt động nhỏ.”

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan cũng cho biết thêm, với sự phát triển của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, dù không có mặt tại Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn dễ dàng cập nhật thông tin và tiếp cận nguồn lực trong nước.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế, tạo nhiều cơ hội để cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng góp vào công cuộc hiện đại hóa đất nước.”

Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan cho biết, bà tham gia giảng dạy tiếng Việt, văn hóa và kinh tế cho sinh viên Trung Quốc và kiều bào, tham gia hội thảo kinh tế-văn hóa, hỗ trợ du học sinh, doanh nghiệp Việt Nam tại nước bạn.

“Qua đó, tôi góp phần giúp người nước ngoài và kiều bào hiểu đúng về Việt Nam, từ đó xây dựng hình ảnh tích cực cho quê hương. Hướng về quê hương, đóng góp cho sự phát triển nước nhà cũng là một cách giúp cộng đồng Việt Nam tại nước ngoài như chúng tôi luôn được kết nối với đất mẹ, với cội nguồn,” Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Lan khẳng định.

80 năm qua là một chặng đường dài đầy tự hào của dân tộc Việt Nam, với nhiều thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực. Những bước tiến trong cải cách hành chính, phát triển kinh tế và sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu là nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới: kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Tinh thần “Ý Đảng-lòng dân song hành” cùng sự quyết tâm đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh giúp Việt Nam vững bước trên con đường phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế./.

