Truyền tải thông điệp chiến lược của Việt Nam tới bạn bè khu vực và thế giới

Nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2-4/9, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về ý nghĩa cũng như thông điệp của chuyến công tác này.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Xin Đại sứ chia sẻ ý nghĩa và thông điệp của việc Chủ tịch nước Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Trung Quốc?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2-4/9/2025.

Việc lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tham dự sự kiện này có ý nghĩa quan trọng và truyền tải thông điệp chiến lược của Việt Nam về hòa bình và phát triển tới bạn bè khu vực và thế giới.

Thứ nhất, Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới là một trong những sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, không chỉ ôn lại một dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn khẳng định những giá trị nền tảng đã định hình trật tự quốc tế hiện đại: hòa bình, độc lập, chủ quyền, hợp tác bình đẳng và cùng phát triển.

Việt Nam là một trong những quốc gia từng trải qua những cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc trường kỳ gian khổ. Nhân dân Việt Nam thấu hiểu hơn ai hết giá trị của độc lập, tự do, hòa bình; hết sức chia sẻ những tổn thất, trân trọng những hy sinh to lớn của các dân tộc trên thế giới trong công cuộc chống phátxít, chống áp bức, bóc lột.

Sự xuất hiện của Chủ tịch nước Việt Nam tại Lễ kỷ niệm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới của Việt Nam.

Sự kiện này cùng với Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 ở trong nước là sự cộng hưởng, thể hiện mạnh mẽ khát vọng, ý chí và quyết tâm của dân tộc Việt Nam trong việc nâng cao trách nhiệm bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới, vì một môi trường hợp tác, phát triển và thịnh vượng của xã hội nhân loại trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thứ hai, Việt Nam-Trung Quốc có tình hữu nghị “đồng chí, anh em” truyền thống, luôn kề vai sát cánh trên chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tới Bắc Kinh lần này còn có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại - tức Quốc hội) toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, cho thấy sự tích cực trong việc tham gia các hoạt động kỷ niệm trọng đại ở cả hai nước trong dịp tháng 9 này, thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau mạnh mẽ, tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, tăng cường giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Thứ ba, trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế cùng tham dự Lễ kỷ niệm. Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam trao đổi, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực, nhiều mặt với các đối tác quan trọng ở khu vực và quốc tế, truyền tải hình ảnh, thông tin rộng rãi về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội sau 80 năm thành lập nước, qua đó lan tỏa thông điệp tích cực, tin cậy về đất nước và con người Việt Nam.

Với những ý nghĩa như vậy, việc Chủ tịch nước Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Trung Quốc bên cạnh việc thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, còn là sự khẳng định nhất quán của Việt Nam trong việc quyết tâm bảo vệ giá trị hòa bình của nhân loại, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với các nước, vì sự phát triển và thịnh vượng chung của các quốc gia và nhân dân thế giới, ngoài ra cũng còn là thể hiện quyết tâm Việt Nam, ý chí Việt Nam, sức mạnh Việt Nam đối với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của chuyến công tác đối với việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch nước mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của cả hai nước trong việc tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nhất là trong bối cảnh diễn ra chỉ 4 tháng sau chuyến thăm cấp Nhà nước thành công tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam tháng 4 năm nay.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chuyến công tác của Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc cùng với chuyến thăm chính thức của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế (31/8-2/9) đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Trung Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng (31/8-1/9) là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ hai nước có 3 chuyến thăm cấp cao diễn ra gần như cùng thời điểm, đánh dấu đợt cao trào mới trong trao đổi đoàn cấp cao, có ý nghĩa quan trọng trong năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc.

Trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc.

Lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục đưa ra những định hướng quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, trao đổi các biện pháp tăng cường tin cậy chính trị, tìm kiếm các biện pháp kiểm soát và xử lý ổn thỏa những bất đồng còn tồn tại trong quan hệ song phương, tạo nền tảng để thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các kênh, các cấp và tất cả lĩnh vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo Trung Quốc sẽ chia sẻ với nhau về tình hình phát triển của mỗi nước, trao đổi một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, cũng như trao đổi các biện pháp, phương hướng lớn về tăng cường hợp tác, tiếp tục gặt hái thêm những thành quả thực chất nhằm tạo đột phá mới về hợp tác trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước, tận dụng thế mạnh của nhau trong hợp tác cùng có lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, hai bên cũng sẽ thảo luận phương hướng nhằm mở rộng hơn nữa giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, trong đó có việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai tốt hoạt động “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập của thanh niên, nhằm nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ song phương, tiếp thêm động lực kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em.”

Có thể nói, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc sẽ góp phần tạo nên cao trào mới trên đà phát triển tích cực, tốt đẹp của quan hệ song phương, tiếp thêm động lực mới để thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn,” góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giúp mỗi nước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của mình, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Triển vọng phát triển rộng lớn của quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam "Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đã trở thành mối quan hệ kết hợp giữa 'hữu nghị truyền thống' và 'lợi ích thiết thực.'"