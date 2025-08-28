Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 28/8/2025, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 2/9/2025./.

80 năm Quốc khánh: Đóng góp quý giá cho phong trào xã hội chủ nghĩa toàn cầu Học giả Trung Quốc nhận định Việt Nam đã đạt được kỳ tích “xuất phát điểm thấp, tăng trưởng cao” thông qua “đổi mới và mở cửa,” mở ra con đường hiện đại hóa cho các nước đang phát triển.