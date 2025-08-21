Đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa 2 cơ quan lập pháp của Việt Nam và Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, ngày 21/8, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, đã tiến hành hội đàm với ông Trương Khánh Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội Trung Quốc).

Tại buổi hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, trong đó có giao lưu hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc.

Hai bên cũng đi sâu trao đổi và đạt nhiều nhận thức chung về các biện pháp đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, cũng như quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới.

Với mong muốn hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao đạt được giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng và hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai Đảng, hai Nhà nước và cơ quan lập pháp hai nước; làm tốt công tác chuẩn bị để sớm tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa hai nước.

Hai bên cần triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn của cơ quan lập pháp hai bên, Nhóm nghị sỹ hữu nghị, Nhóm nữ nghị sỹ, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Hội đồng Nhân dân/Nhân đại các địa phương hai nước; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát, công tác dân nguyện, kinh nghiệm quản trị quốc gia và quản lý xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới; phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; tăng cường phối hợp xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thuận lợi hơn cho kết nối chiến lược, hợp tác phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, triển khai các dự án kết nối đường sắt, sớm khởi công tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trong năm nay; tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025.

Phó Ủy viên trưởng Trương Khánh Vĩ khẳng định Trung Quốc và Việt Nam tiếp giáp về địa lý và có chế độ tương đồng. Việc tăng cường hơn nữa giao lưu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng, quản lý đất nước, xây dựng pháp luật làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (trái) hội đàm với Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Phó Ủy viên trưởng Trương Khánh Vĩ đánh giá cao và nhất trí với những đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương về phát triển quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời nhấn mạnh thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, góp phần xây dựng Đảng và phát triển chủ nghĩa xã hội ở hai nước.

Phó Ủy viên trưởng Trương Khánh Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được. Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển trong thời gian tới.

Cũng tại cuộc hội đàm, các đại biểu Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc đã đi sâu trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế tầm thấp, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế và pháp luật, mà trước hết là pháp luật về an ninh mạng, tình trạng khẩn cấp, công tác giám sát, công tác dân nguyện của Quốc hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Theo chương trình, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm và làm việc tại tỉnh Tứ Xuyên từ ngày 21-23/8.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác sẽ hội kiến Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên Vương Hiểu Huy; tham quan và khảo sát một số cơ sở văn hóa, kinh tế tại địa bàn./.

