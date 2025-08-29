Việt Nam-Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện

Quan hệ Trung Quốc-Việt Nam không chỉ đơn thuần là mối quan hệ song phương theo nghĩa thông thường, mà còn mang tính chiến lược lâu dài, gắn bó về vận mệnh, lý tưởng và mục tiêu phát triển.

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang tiếp tục phát triển theo chiều sâu, dựa trên nền tảng hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng và phát triển quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, hướng tới Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Quan hệ Trung Quốc-Việt Nam không chỉ đơn thuần là mối quan hệ song phương theo nghĩa thông thường, mà còn mang tính chiến lược lâu dài, gắn bó về vận mệnh, lý tưởng và mục tiêu phát triển.

Tháng 8/2024, ngay sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên thực hiện chuyến thăm chính thức.

Tháng 4/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm đã mở ra giai đoạn hợp tác mới, với việc hai bên ra Tuyên bố chung tái khẳng định quyết tâm “tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện và đẩy nhanh việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược."

Nhìn lại 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Trung Quốc đã luôn đồng hành, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới, cải cách, phát triển đất nước.

Hai Đảng, hai Nhà nước đã cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, chia sẻ kinh nghiệm phát triển và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới.

Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo cấp cao, cùng sự gắn bó về lịch sử, văn hóa, chế độ và vận mệnh, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sắp thăm chính thức Việt Nam Theo Bộ Ngoại giao, từ ngày 31/8-2/9, đồng chí Triệu Lạc Tế sẽ dẫn đầu đoàn cấp cao Trung Quốc thăm Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và đồng chủ trì phiên họp hợp tác liên nghị viện.