Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Trung tâm Báo chí tuyên truyền là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho hơn 1.500 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong nước và nước ngoài.

Lễ khai trương Trung tâm Báo chí tuyên truyền “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025)” được tổ chức chiều 26/8/2025 tại Hà Nội.

Trung tâm Báo chí tuyên truyền là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho hơn 1.500 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong nước và nước ngoài.

Đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm, phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên, xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên./.

Khai trương Trung tâm Báo chí A80, phát hành bộ tem đặc biệt dịp Quốc khánh 2/9 Chiều 26/8, Trung tâm Báo chí A80 chính thức khai trương, phục vụ tác nghiệp cho gần 1.550 phóng viên. Cũng nhân dịp này, bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chính thức được phát hành.