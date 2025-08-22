Toàn cảnh khai trương trung tâm báo chí Triển lãm thành tựu đất nước

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc không chỉ là nơi chiêm ngưỡng những hiện vật, sản phẩm quý giá, mà là cơ hội để mọi người dân hiểu hơn về khát vọng, ý chí và trí tuệ Việt Nam.

Ngày 22/8, Trung tâm báo chí Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh đã chính thức được khai trương tại trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh: Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi sự kiện giới thiệu thành tựu của đất nước trong 80 năm; góp phần khơi dậy niềm tự hào, phát huy sức mạnh toàn dân tộc.

Triển lãm không chỉ là nơi chiêm ngưỡng những hiện vật, sản phẩm quý giá, mà là cơ hội để mọi người dân hiểu hơn về khát vọng, ý chí và trí tuệ Việt Nam. Những ngày qua, công tác thông tin báo chí góp phần rất quan trọng vào thành công của các hoạt động tại triển lãm.

Trung tâm báo chí triển lãm sẽ là nơi tổ chức, điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến trung tâm triển lãm cho toàn bộ các phóng viên trong nước và nước ngoài; cung cấp thông tin về triển lãm , cung cấp các dịch vụ để phục vụ tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của các phóng viên trong và ngoài nước, cũng như xử lý các yêu cầu trong hoạt động tác nghiệp của phóng viên...

Hiện Trung tâm Báo chí bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, an ninh trật tự cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên trong nước và nước ngoài.

Trung tâm Báo chí sẽ chính thức hoạt động từ nay đến ngày 5/9/2025./.

