Phóng viên được đảm bảo tác nghiệp tốt nhất tại Triển lãm thành tựu đất nước

Chiều 22/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm và họp báo về Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.”

Tham dự có các đại biểu: Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Lê Hải Bình nêu rõ triển lãm thành tựu đất nước - diễn ra từ 28/8 đến 5/9 - là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tôn vinh lịch sử, giới thiệu các thành tựu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước suốt 80 năm qua.

Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ông Lê Hải Bình khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo, nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Triển lãm không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng những hiện vật, tư liệu, hình ảnh quý giá mà còn là không gian trưng bày những thành tựu phát triển đất nước để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, được sống lại những khoảnh khắc lịch sử, hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập, tự do, cũng như hiểu sâu hơn về khát vọng, ý chí, trí tuệ Việt Nam," ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác thông tin báo chí góp phần rất quan trọng vào thành công của các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu dự lễ khai trương Trung tâm báo chí triển lãm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trung tâm Báo chí sẽ là nơi tổ chức điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Triển lãm, cung cấp thông tin, dịch vụ tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên trong nước và nước ngoài.

Các phóng viên trong nước và ngoài nước sẽ được cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp. Mục tiêu cuối cùng nhằm góp phần vào thành công chung của triển lãm và trung tâm đáng tự hào của người Việt Nam, cũng như góp phần vào thành công chung của những sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho hay hiện công tác thi công triển lãm đang diễn ra đúng tiến độ. Tuy các gian hàng vẫn đang lắp đặt các thiết bị song có thể thấy không gian tổng thể hài hòa, hợp lý, ẩn chứa nhiều điều thú vị, hấp dẫn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trả lời báo chí tại Họp báo. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

"Triển lãm đạt yêu cầu về tư tưởng chính trị, có nội dung dày dặn và đáp ứng được cả yếu tố nghệ thuật. Có những nội dung tưởng chừng khô khan, nặng về kỹ thuật nhưng được thể hiện rất hấp dẫn," Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tiết lộ không gian triển lãm về 12 ngành công nghiệp văn hóa thể hiện những nội dung nổi bật, ấn tượng nhất về gameshow, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ, xuất bản, du lịch.

Ngoài không gian trưng bày, khách tham quan được trải nghiệm các loại hình nghệ thuật ở khu vực sân khấu, phòng tranh ảo, phòng chiếu phim sức chứa 200 chỗ, tham dự các buổi giao lưu với các nghệ sỹ, diễn viên.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng cho hay sự kiện sắp tới có sự tham dự của nhiều đại biểu quốc tế, gồm các đoàn cấp cao, các chính đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng; các đoàn phóng viên nước ngoài; kiều bào và bạn bè quốc tế - những người đã ủng hộ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong suốt 80 năm qua./.

