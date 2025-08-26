Việt Nam-Trung Quốc phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới

Trong hai ngày 25 - 26/8, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới khu vực hai tỉnh Lào Cai, Vân Nam.

Đây là hoạt động nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động tội phạm như: xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mua bán người và các hành vi phạm pháp khác khu vực biên giới hai tỉnh.

Căn cứ chế độ luân phiên tổ chức tuần tra liên hợp, hoạt động tuần tra liên thực thi pháp luật trên biên giới, hai bên đã thành lập Bộ Chỉ huy tuần tra; cùng thành lập mỗi bên 9 đội tuần tra trên bộ và cử 2 tổ với 4 sỹ quan liên lạc (mỗi bên 1 tổ với 2 đồng chí) tiến hành tuần tra liên hợp quản lý biên giới từ Mốc biên giới số 87 đến khu vực Mốc biên giới số 167.

Trước khi diễn ra tuần tra, Bộ Chỉ huy tuần tra của hai bên đã gặp gỡ tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu quốc tế Lào Cai, trao đổi tình hình, thông tin về an ninh, trật tự khu vực biên giới, thống nhất phương án phối hợp xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra; đồng thời trao đổi sỹ quan liên lạc sang tuần tra trong đội hình của mỗi bên.

Trong quá trình tuần tra, hai bên đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo thỏa thuận hợp tác song phương, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước.

Bên cạnh hoạt động tuần tra, lực lượng hai bên cũng tổ chức trao đổi về tình hình vi phạm quy chế biên giới trong thời gian qua; đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tình trạng công dân xuất, nhập cảnh trái phép, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong quá trình tuần tra, hai bên đã tuyên truyền và phát tờ rơi cho 1.000 lượt cư dân biên giới về quy định pháp luật, nâng cao nhận thức trong việc chấp hành nghiêm túc quy chế biên giới, không tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

Hoạt động lần này không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới hai tỉnh Lào Cai, Vân Nam mà còn thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước./.

