Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên: Biểu tượng hợp tác và gắn kết Việt-Trung

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, với vẻ đẹp hùng vĩ và vị thế đặc biệt, Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc) - Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới đầu tiên do Việt Nam và Trung Quốc cùng xây dựng-đã trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút đông đảo du khách từ cả Việt Nam và Trung Quốc.

Việc hợp tác phát triển du lịch tại đây không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nằm trên đường biên giới Việt-Trung, thác Bản Giốc-Đức Thiên với độ cao hơn 60m và trải rộng cả trăm mét, dòng nước từ sông Quây Sơn đổ xuống tạo thành những dải lụa trắng, tung bọt trắng xóa giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, mây trời xanh ngắt.

Nét độc đáo của thác là dòng chính không đổ theo một đường thẳng mà chia thành nhiều tầng đá vôi, tạo nên vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa mềm mại.

Giữa thác có một mô đất rộng, được bao phủ bởi cây xanh, chia dòng chảy thành 3 nhánh riêng biệt, mang đến một bức tranh thiên nhiên hiếm có, biến nơi đây thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách Việt Nam, Trung Quốc và quốc tế.

Để phát triển du lịch ở thác Bản Giốc-Đức Thiên, phía Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, tập trung vào việc đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Toàn cảnh Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới Thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc). (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Thứ nhất là phát triển hạ tầng đồng bộ. Trung Quốc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, và trung tâm mua sắm hiện đại xung quanh khu vực thác. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu của du khách mà còn tạo ra một “hệ sinh thái du lịch” hoàn chỉnh.

Thứ hai là đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Bên cạnh việc ngắm thác, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động khác như đi thuyền trên sông Quây Sơn, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống và tham gia các trò chơi dân gian.

Việc tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa thường xuyên cũng góp phần thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu.

Thứ ba là ứng dụng công nghệ. Các ứng dụng di động, hệ thống thuyết minh tự động bằng nhiều ngôn ngữ và hệ thống bán vé điện tử được sử dụng rộng rãi, giúp du khách dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch và trải nghiệm chuyến đi.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, bà Nông Mỹ Mỹ, Phó Trưởng phòng Văn hóa, Du lịch, Thể thao, Phát thanh và Truyền hình huyện Đại Tân (Daxin), Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, kể từ khi Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới thác Bản Giốc-Đức Thiên chính thức đi vào hoạt động đến nay, Trung Quốc và Việt Nam đã không ngừng mở rộng các phương thức giao lưu trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, thể thao và hàng hóa.

Hai bên đã tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Trung Quốc-Việt Nam, bao gồm Giải chạy xuyên biên giới thác Bản Giốc-Đức Thiên và bán Marathon Đại Tân 2025; Triển lãm Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam-Trung Quốc; Hội thi Dân ca và chương trình “Núi liền núi, sông liền sông, nhân văn tương thân-Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy kết nối nhân dân...”

Nằm trên đường biên giới Việt-Trung, thác Bản Giốc/Đức Thiên với độ cao hơn 60m và trải rộng cả trăm mét, dòng nước từ sông Quy Sơn đổ xuống tạo thành những dải lụa trắng xóa, tung bọt trắng xóa giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, mây trời xanh ngắt. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Thông qua các hoạt động này, nền tảng xã hội và dư luận xã hội vững chắc đã được thiết lập cho hợp tác xuyên biên giới, thúc đẩy hiệu quả hội nhập sâu rộng hơn về văn hóa, thể thao và du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam.

Trong những năm gần đây, hai nước đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch ở thác Bản Giốc-Đức Thiên, góp phần đưa lượng khách đến khu vực này liên tục tăng, đặc biệt là khách quốc tế.

Việc triển khai các tour du lịch chung, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đã tạo điều kiện thuận lợi để khách du lịch từ hai nước dễ dàng tham quan cả hai bên bờ thác.

Chị Nguyễn Trang Thi, một du khách đến từ Đà Nẵng (Việt Nam) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đến đây, cảm nhận vẻ đẹp ở đây rất là hùng vĩ và có nét nên thơ của hai bên thác. Hai bên thác, một bên là của Trung Quốc, một bên là của Việt Nam, em cảm nhận như hai trái tim đang cùng một nhịp đập, giúp gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc."

Thành công của thác Bản Giốc-Đức Thiên không chỉ là thành công của một điểm đến du lịch mà còn là biểu tượng của sự hợp tác và phát triển chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, mở ra một chương mới cho du lịch biên giới trong tương lai.

Với chính sách mở cửa và hợp tác song phương, hoạt động du lịch tại thác Bản Giốc-Đức Thiên đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch hai nước, đặc biệt là du lịch biên giới./.

Cao Bằng: Cơ hội phát triển du lịch xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc Mô hình hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc) là mô hình đặc biệt mới trong hợp tác giữa hai khu và hai nước.