Đề xuất thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc

Chiều 25/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã có buổi làm việc với Phó Tỉnh trưởng Chính quyền nhân dân tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) Trương Mẫn trong khuôn khổ chuyến thăm của đoàn đại biểu tới Việt Nam từ ngày 25- 27/8/2025.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp dưới sự dẫn dắt của Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước.

Trong bức tranh tổng thể đó, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư song phương luôn là một trong những điểm sáng nổi bật nhất.

Trung Quốc hơn 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với quy mô thương mại trên 200 tỷ USD vào năm 2024.

Việt Nam cũng đã trở thành quốc gia có quy mô thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên toàn cầu và là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Đánh giá cao tiềm năng, nhu cầu hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh: Chuyến thăm của lãnh đạo tỉnh Hà Nam sẽ góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác giữa Chính quyền địa phương này với Bộ Công Thương thời gian tới, đưa Hà Nam trở thành cầu nối giữa Việt Nam với các địa phương khu vực miền Trung, Trung Quốc; góp phần vào sự phát triển của hợp tác kinh tế-thương mại hai nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương)

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề xuất một số nội dung tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư song phương.

Cụ thể, hai bên trao đổi tiến tới ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Cùng đó, phối hợp chia sẻ thông tin, thu hút đầu tư từ Hà Nam trong các lĩnh vực Hà Nam có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như thông tin điện tử, xe điện, thương mại điện tử. Đặc biệt, phối hợp tổ chức các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam và Hà Nam.

Ngoài ra, đề nghị doanh nghiệp Hà Nam tham dự Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/9/2025. Mặt khác, phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án tăng cường hợp tác logistics đường sắt nhằm phát huy tối đa lợi thế của vận tải đường sắt hai chiều đối với thương mại song phương.

Đồng chí Trương Mẫn, Phó Tỉnh trưởng Chính quyền nhân dân tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). (Ảnh: Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương)

Bên cạnh đó, thúc đẩy doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chế biến nông thủy sản, logistics chuỗi lạnh nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông sản, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường Trung Quốc...

Nhất trí với những đề xuất của lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam, Phó Tỉnh trưởng Chính quyền nhân dân tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) Trương Mẫn đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và các kết quả hợp tác thương mại, đầu tư giữa tỉnh này với Việt Nam.

Ngoài những giải pháp do Bộ Công Thương Việt Nam nêu ra, lãnh đạo tỉnh Hà Nam cũng nêu một số đề xuất hợp tác với Bộ Công Thương như việc sớm xem xét thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hà Nam; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực logistics, sản xuất xe điện, thương mại điện tử, giao lưu văn hóa-du lịch…; mời Bộ Công Thương Việt Nam tham dự Hội chợ Đầu tư và Thương mại Quốc tế Hà Nam, Trung Quốc được tổ chức từ ngày 26-28/9/2025.

Đáng lưu ý, hai bên cũng thống nhất nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ tích cực doanh nghiệp trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hà Nam, góp phần vào sự phát triển hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung./.

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục mở rộng qua hợp tác địa phương Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị Việt-Trung, thống nhất thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các bộ, ngành và địa phương hai bên.