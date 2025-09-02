80 năm Quốc khánh: Phát huy giá trị nhân văn cao đẹp trong Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 2/9/1945 là ngày ghi dấu sự kiện vô cùng trọng đại đối với lịch sử đất nước. Đó là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Bản Tuyên ngôn Độc lập 80 năm trước đã khẳng định chân lý bất diệt: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”; “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập.” Sáu chữ “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” không chỉ là khát vọng, giá trị cốt lõi, mà còn là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Động lực của sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Nếu “Độc lập” là nền tảng để dân tộc tồn tại và phát triển; không có độc lập, mọi thành quả đều trở nên hư ảo, thì “Tự do” là khát vọng vĩnh hằng, là không gian để mỗi con người sáng tạo, cống hiến, để xã hội phát triển toàn diện và “Hạnh phúc” là đích đến cuối cùng, phản ánh tính nhân văn sâu sắc.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Minh Trưởng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa những giá trị thiêng liêng, cao quý, đó là: “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc." Nhìn toàn bộ lịch sử loài người từ khi có giai cấp thấy rằng, quyền được sống trong tự do, mưu cầu hạnh phúc luôn là mơ ước, là lý tưởng cao đẹp của nhân loại...

Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh dự thảo, được Ban Thường vụ Trung ương Đảng nhất trí thông qua trước khi công bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới vào ngày 2/9/1945 thể hiện mong muốn xây dựng một nước Việt Nam độc lập, mạnh giàu, phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ba giá trị ấy gắn bó hữu cơ, hòa quyện thành lý tưởng phát triển của dân tộc Việt Nam. Nếu độc lập là nền móng, tự do là động lực phát triển, thì hạnh phúc chính là đỉnh cao mà cả dân tộc cùng hướng tới. Chính lý tưởng này đã kết tinh thành một thứ gen ADN đặc trưng của dân tộc Việt Nam bao đời nay, được định danh trong khái niệm gói gọn trong 3 chữ “nghĩa đồng bào” thiêng liêng, cao quý; tạo thành nguồn sức mạnh vô địch đưa một dân tộc nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì chỉ là những con người bình dị, nhỏ bé nhưng khi đối mặt với những thử thách lớn lao từ thiên tai và địch họa trong suốt chiều dài lịch sử, chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào sức mạnh tự thân, liên tiếp làm nên những chiến thắng lẫy lừng từ Bạch Đằng, Chi Lăng, Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa Xuân 1975, và tiếp tục phát triển trong công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay.

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc 95 năm qua, Đảng ta luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm gốc, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đến năm 2024, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt hơn 476 tỷ USD, đứng thứ tư ASEAN, chỉ sau Indonesia, Singapore và Thái Lan. Hiện nay, Việt Nam nằm trong tốp 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới và xếp thứ 32 trên thế giới về quy mô GDP, tốp 20 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất.

Nếu như vào những năm đầu thập niên 1990, tỷ lệ đói nghèo ở mức 58% thì đến năm 2024, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc là 4,06%; GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng 4.700 USD, bước vào trong nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Từ một nước bị bao vây, cô lập, Việt Nam nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước, thiết lập được mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 38 nước, trong đó có tất cả các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an, các nước G7 hầu hết các nước G20, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế.

“Các thành tựu nổi bật của Việt Nam như giảm nghèo, mở rộng chăm sóc sức khỏe toàn dân, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đạt phổ cập tiểu học gần như hoàn toàn, được coi là những câu chuyện thành công trong khu vực”, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam là Pauline Tamesis phát biểu khi trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Điều này cho thấy hạnh phúc của người dân không chỉ đến từ thành quả kinh tế, mà còn từ niềm tự hào bản sắc và vị thế quốc gia, hay nói cách khác đó là sự chung lưng đấu cật của toàn thể dân tộc.

Khát vọng vươn mình

Hôm nay, khi đất nước đứng trước khát vọng hùng cường, chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển mới, sáu chữ “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" lại càng có giá trị soi đường.

Người dân đi dưới bóng cờ hoa ngập tràn sắc đỏ, mang theo tinh thần tự hào Việt Nam khắp các nẻo đường Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Những ngày mùa Thu lịch sử này, trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, từng dòng người nô nức đổ về Quảng trường Ba Đình để "check in", chờ chứng kiến những buổi sơ duyệt, tổng duyệt... cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Không khí tưng bừng ấy đã kết thành một biển người đỏ rực cờ hoa, lan tỏa từ những mái nhà, góc phố cho đến từng gương mặt rạng ngời.

Sau gần 40 năm kiên trì thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt những thành tựu to lớn, kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống nhân dân được nâng cao, vị thế quốc tế không ngừng được củng cố. Gần đây, Đảng ta đã ban hành 4 Nghị quyết được ví là “bộ tứ trụ cột” giúp đất nước cất cánh, gồm: Nghị quyết 57 về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59 về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; Nghị quyết 66 về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật; Nghị quyết 68 về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân.

“Bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong thời gian gần đây sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045,” Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị vào sáng 18/5/2025.

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là một chủ trương lớn, bắt đầu từ Nghị quyết 18-NQ/TW (năm 2017), nhằm xây dựng một hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cuộc cách mạng này không chỉ là sự sắp xếp cơ học mà là sự đổi mới toàn diện về tư duy quản lý, phương thức tổ chức, với mục tiêu tối ưu hóa bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm nguồn lực và phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo động lực cho dân tộc vươn mình phát triển.

Với nền tảng 80 năm kiên cường và hiện thực hoá những khát vọng, với những thành tựu đổi mới suốt gần bốn thập kỷ qua, dân tộc Việt Nam hoàn toàn có quyền tin tưởng vào tương lai: một đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, nơi sáu chữ “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã và đang là chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước./.

Tuyên ngôn Độc lập - Tinh thần bất diệt của một dân tộc kiêu hùng Cùng nghe lại bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 để hiểu giá trị trường tồn của một văn kiện lịch sử về quyền con người, quyền dân tộc mang tính thời sự sâu sắc cả trên bình diện trong nước và quốc tế.