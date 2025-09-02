Người dân xúc động khi chứng kiến diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trên khắp các nẻo đường của Thủ đô , hàng triệu người dân vô cùng hân hoan theo dõi các màn diễu binh, diễu hành của các khối trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) được tổ chức sáng (2/9) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Sự kiện diễu binh, diễu hành không chỉ là dịp để người dân chiêm ngưỡng sức mạnh, sự uy nghiêm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà còn là khoảnh khắc tôn vinh sự đồng lòng của toàn dân tộc, với sự tham gia của các lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn viên thanh niên, văn nghệ sỹ, doanh nhân và nhiều tầng lớp nhân dân khác./.