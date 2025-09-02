Kiều bào tại Campuchia xúc động, tự hào chứng kiến Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hòa chung không khí hân hoan chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc, sáng 2/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Đảng bộ tại Campuchia tổ chức hoạt động xem trực tuyến Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), cùng hướng về thủ đô Hà Nội, chứng kiến khoảnh khắc xúc động, hào hùng và đầy tự hào của dân tộc Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong không khí trang nghiêm và xúc động, tập thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tại Campuchia, Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện khối doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại Campuchia cùng với các lưu học sinh đang theo học tại đất nước Chùa Tháp đã tụ họp cùng nhau xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được truyền hình trực tiếp từ đầu cầu thủ đô Hà Nội.

Qua màn ảnh nhỏ, những con phố Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội rực đỏ cờ hoa.

Các nghi thức rước đuốc, bắn pháo lễ, diễu binh của lực lượng Hải quân trên biển, không quân bay chào mừng, hoạt động diễu binh, diễu hành của các khối hiện lên một cách hào hùng trước mắt những người con đất Việt đang công tác xa nhà. Tất cả đều bồi hồi xúc động và tự hào chứng kiến những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Châu Công Hậu, sinh viên Việt Nam đang theo học cao học tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), cho biết khi sinh sống và học tập ở nước ngoài, anh càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của hai chữ Việt Nam.

Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam không chỉ là quê hương, mà còn là ký ức tuổi thơ, là tình yêu thương gia đình, là nền văn hóa giàu truyền thống và lòng tự hào dân tộc. Mỗi khi thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay, nghiên cứu sinh cao học tại RUPP như được tiếp thêm sức mạnh và động lực để không ngừng nỗ lực học tập.

Dù đang học tập tại nước ngoài, anh Châu Công Hậu luôn ý thức rằng bản thân là một người con Việt Nam, mong muốn thông qua việc học tập, rèn luyện và giao lưu văn hóa, có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế một hình ảnh Việt Nam thân thiện, hòa bình và đang vươn mình phát triển mạnh mẽ.

“Dù đi đâu, làm gì, Việt Nam vẫn luôn ở trong tim tôi - như một nguồn cội, một điểm tựa tinh thần và là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời,” anh Châu Công Hậu chia sẻ.

Không khí hân hoan, cảm động chào mừng đại lễ của dân tộc không chỉ gói gọn trong khuôn viên Đại sứ quán tại thủ đô Phnom Penh, mà lan tỏa trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Campuchia.

Có mặt tại tổ 35, ấp Toul Rokar, phường Chak Angre Krom, (quận Mean Chey, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia) từ sáng tinh mơ, phóng viên TTXVN cảm nhận rõ cảm xúc bồi hồi, phấn khởi và tự hào rạng rỡ trên gương mặt, ánh mắt của bà con nơi đây, những kiều bào sống xa quê hương luôn hướng về Tổ quốc.

Chia sẻ niềm vui nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam, ông Trần Văn To, 64 tuổi, người gốc Việt sinh sống tại phường Chak Angre Krom, cho biết đây là ngày lễ trọng đại của đất nước, cộng đồng bà con kiều bào đã tụ họp đón xem trực tiếp đại lễ qua màn ảnh nhỏ.

Theo ông, đây là dịp để tri ân công lao của thế hệ đi trước, những người đã hy sinh xương máu để đất nước giành được độc lập, tự do và phát triển như hôm nay.

Dù sinh sống xa quê hương lâu năm, ông Trần Văn To vẫn luôn hướng về tổ quốc, không khỏi bồi hồi, xúc động và tự hào khi được chứng kiến đất nước Việt Nam không ngừng tiến bộ, phát triển.

Đối với ông, dù ở đâu, trái tim của cộng đồng kiều bào vẫn luôn hướng về quê hương, Tổ quốc, nhớ về cội nguồn của mình.

Cùng chung dòng cảm xúc, ông Danh Văn Cường, người gốc Việt sinh sống tại Phnom Penh cho biết đã quyết định nghỉ làm ngày hôm nay để cùng bà con theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở quê nhà.

Lần đầu được xem một sự kiện hoành tráng và hào hùng như vậy, ông Danh Văn Cường bày tỏ vinh dự và tự hào khi thấy đất nước Việt Nam hiện đại và phát triển.

Trong sự xúc động và tự hào, ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA), thành viên đoàn cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia về nước tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh tại thủ đô Hà Nội vào ngày 2/9, cho biết ông rất vui mừng và cảm động khi được đại diện cho bà con người gốc Việt tại Campuchia tham dự lễ kỷ niệm ở thủ đô Hà Nội nhân dịp 80 năm Quốc khánh.

Ông Sim Chy cho rằng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mang ý nghĩa to lớn, sự kiện lịch sử này cho thấy hành trình 80 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Ông Sim Chy - Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Đã thành truyền thống, dân tộc Việt Nam con Lạc cháu Hồng, người Việt Nam máu đỏ da vàng dù đi đâu về đâu cũng không quên nguồn cội. Cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia cũng vậy.

Ông Sim Chy cho biết dù nhiều thế hệ người gốc Việt đã mưu sinh, lập nghiệp và sinh sống từ rất lâu đời ở đất nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, sống xa quê hương, đất nước, song bà con vẫn luôn một lòng hướng về Tổ quốc, nguồn cội.

Theo ông Sim Chy, trải qua hành trình 80 năm, bà con cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đã tham gia đóng góp cùng nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đưa đất nước phát triển như ngày hôm nay.

Không thể không kể đến những đóng góp, hy sinh của cộng đồng kiều bào tại Campuchia khi cùng với nhân dân trong nước tham gia cách mạng, góp phần vào công cuộc giải phóng đất nước.

Trải qua các thời kỳ chiến tranh, Chủ tịch KVA nhấn mạnh người gốc Việt tại Campuchia đã có đóng góp về vật chất, cũng như đưa con em về nước để tham gia Cách mạng cùng nhân dân Việt Nam giải phóng dân tộc, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong bối cảnh quê hương Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, hướng tới giai đoạn phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, cũng như Campuchia đang trên đà phát triển, thay mặt cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, ông Sim Chy bày tỏ luôn vui mừng khi chứng kiến hai quốc gia láng giềng cùng phát triển, bắt kịp với bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, với sự đóng góp của KVA cũng như của bà con người gốc Việt, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia ngày càng gắn bó, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, mối quan hệ hai nước ngày càng đoàn kết, hữu nghị và bền vững.

Dù còn gặp nhiều khó khăn so với bà con kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới, ông Sim Chy khẳng định cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia luôn phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đồng thời, bà con chấp hành tốt luật pháp của Campuchia, cũng như tôn trọng phong tục tập quán của người Khmer, sống hòa đồng cùng các cộng đồng khác tại đất nước Chùa Tháp, qua đó hòa nhập tốt hơn với xã hội sở tại.

Chủ tịch KVA chia sẻ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đã cố gắng làm ăn, lao động để giúp cho đời sống kinh tế của gia đình ngày càng ổn định, trong đó có những bà con làm ăn thành đạt, đóng góp cho đất nước Campuchia cũng như Việt Nam, thông qua các sự kiện trong nước hoặc tại Campuchia.

Khi đất nước có thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, bão lụt, bà con người gốc Việt tại Campuchia luôn một lòng hướng về Tổ quốc, thực hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách,” cùng nhau tham gia đóng góp để hỗ trợ cho các chương trình tại Việt Nam và Campuchia.

Màn biểu diễn trống hội chào mừng mở đầu Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Để góp phần nhiều hơn nữa vào tiến trình phát triển của quê hương Chùa Tháp, đất nước Việt Nam và tình hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam-Campuchia, Chủ tịch KVA cũng chia sẻ một số giải pháp đã được Hội thực hiện.

Theo ông Sim Chy, KVA đã vận động các nhà đầu tư doanh nghiệp hỗ trợ cho bà con kiều bào chuyển đổi nghề nghiệp, để bà con từng bước ổn định cuộc sống.

Hội cũng có chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp xây dựng các trường, lớp học dạy tiếng Khmer và tiếng Việt cho con em cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia để các thế hệ người gốc Việt am hiểu về pháp luật của Campuchia và Việt Nam, cũng như văn hóa, phong tục tập quán của cả hai dân tộc Campuchia và Việt Nam, sống hòa nhập cùng các cộng đồng khác tại Campuchia.

Qua đó, các hoạt động này góp phần vào quá trình xây dựng, phát triển của hai nước, cũng như tăng cường tình hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam-Campuchia, vun đắp cho quan hệ hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

