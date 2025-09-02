Kiều bào tại Nhật xúc động, tự hào dõi về Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, sáng 2/9, trong không khí trang nghiêm và xúc động tràn ngập hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, các kiều bào sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản cùng nhau theo dõi trực tiếp lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) qua màn hình truyền hình lớn.

Trước màn hình, những người con xa xứ như lắng đọng lại khi chứng kiến đoàn quân diễu binh bước đều trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, cùng quốc kỳ đỏ thắm tung bay trong gió. Không ít người rưng rưng nước mắt khi nghe lại âm hưởng thiêng liêng của Quốc ca trong ngày kỷ niệm trọng đại.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là dịp để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tới các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đại sứ khẳng định đây cũng là dịp để những người Việt Nam xa Tổ quốc càng thêm tự hào, gắn bó, đoàn kết, đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng bền chặt, phát triển.

Đại sứ khẳng định những tình cảm nồng nàn của kiều bào chính là nguồn động viên tinh thần to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh vai trò gắn bó cộng đồng để gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản.

Khối Kiều bào Việt Nam diễu qua Lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ông Phạm Đình Thương, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hội người Việt tại Saitama, chia sẻ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời khắc để mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay ngoài nước đều ý thức được hơn bao giờ hết về trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc.

Ông khẳng định trách nhiệm của kiều bào tại Nhật Bản không chỉ là hội nhập và thành công trên đất nước bạn, mà còn là đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Ông Trịnh Quang Hợp, Giám đốc Công ty Bất động sản ST Housing xúc động: “Chứng kiến lễ duyệt binh qua màn hình tại Đại sứ quán, tôi không chỉ xúc động mà còn tự hào về sự phát triển của đất nước của chúng ta qua 80 năm. Là một doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, tôi mong muốn đóng góp để phát triển đất nước Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn nữa.”

Chị Trịnh Hiền, Giám đốc Công ty dịch vụ giáo dục Minh Hiền, chia sẻ: “Khi chứng kiến lễ duyệt binh qua màn hình tại Đại sứ quán, tôi không chỉ xúc động mà còn rất tự hào. 80 năm không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà còn nhắc nhở thế hệ chúng tôi - những người đang sinh sống ở nước ngoài - về trách nhiệm giữ gìn hình ảnh đất nước. Khi nhìn thấy đoàn quân diễu qua lễ đài, tôi thấy niềm tin mãnh liệt vào sự phát triển bền vững của Tổ quốc, và càng có thêm động lực để đưa thương hiệu Việt vươn xa. Việt Nam ngày nay đã khẳng định được vị thế trên trường quốc tế, và điều đó cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh. Là một doanh nhân, tôi mong muốn đóng góp phần nhỏ bé để xây dựng cầu nối kinh tế-văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.”

Tổ hợp tên lửa bờ Redut-M và tổ hợp tên lửa Bastion-P của Quân chủng Hải quân diễu qua Lễ đài. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chị Nguyễn Thị Hồng Uyên, nhân viên một công ty IT tại Nhật Bản, bày tỏ: “Dù sống và làm việc ở Nhật Bản nhiều năm, nhưng mỗi dịp Quốc khánh, tôi luôn thấy mình gần gũi với quê hương hơn bao giờ hết. Xem lễ duyệt binh cùng bà con kiều bào khiến tôi cảm nhận rõ sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Khoảnh khắc Quốc kỳ tung bay, tôi như được tiếp thêm năng lượng để làm việc và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam nơi đất khách. Tôi nhìn thấy trong lễ duyệt binh không chỉ là hình ảnh quân đội hùng mạnh, mà còn là tương lai và sự phát triển của đất nước. Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn trong công việc, để sau này có cơ hội đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương. Xem trực tiếp cùng cộng đồng người Việt ở Nhật Bản khiến tôi càng trân trọng gốc rễ và bản sắc của mình.”

Ngay tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Hồng Uyên cũng vinh dự được phát biểu đại diện cho thế hệ trẻ kiều bào: “Hôm nay, trong không khí thiêng liêng và trang trọng, tôi vô cùng xúc động và vinh dự được đứng đây, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản. Những ngày này, trái tim tôi luôn hướng về quê hương, nơi cả đất nước đang hân hoan chào mừng ngày Tết Độc lập. Tôi tin rằng tất cả chúng ta - những người con xa xứ - đều không thể kìm được niềm xúc động và tự hào khi dõi theo lễ duyệt binh hoành tráng tại Quảng trường Ba Đình. Cộng đồng người Việt trẻ tại Nhật Bản, với những hoài bão và khát vọng, luôn nỗ lực học tập, làm việc, đóng góp vào sự phát triển của cả hai quốc gia. Chúng tôi không chỉ là những người con mang hình hài Việt Nam, mà còn là những đại sứ văn hóa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.”

Trong hội trường, mọi người cùng nhau hát vang Quốc ca, tạo nên bầu không khí gắn kết thiêng liêng giữa những người con xa quê hương.

Buổi lễ đã khép lại bằng những tràng pháo tay dài, như gửi lời tri ân từ cộng đồng người Việt ở Nhật tới quê hương trong ngày lễ trọng đại của dân tộc./.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Australia Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết hành trình 80 năm qua của Việt Nam không chỉ phản ánh khát vọng độc lập và thống nhất đất nước, mà còn là khát vọng sâu sắc về một tương lai hòa bình và thịnh vượng.