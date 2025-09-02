“Việt phục bộ hành” - hoạt động ý nghĩa tại Anh chào mừng Tết Độc lập

Ngày 31/8 (giờ địa phương), hàng trăm người Việt Nam tại Anh đã tham gia diễu hành trong trang phục truyền thống Việt Nam trên các con phố biểu tượng tại trung tâm thủ đô London, tạo nên hành trình sống động về văn hóa và tình yêu quê hương đất nước của cộng đồng người Việt.

Sự kiện “Việt phục bộ hành” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), là một phần trong chuỗi hành trình Việt phục tại 9 thành phố lớn thuộc 6 quốc gia châu Âu, do Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu phát động nhằm khẳng định giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam ở nước ngoài.

Sự kiện được tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Hiệp hội phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh, Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh (SVUK) với sự phối hợp từ các hội đoàn cộng đồng người Việt tại Anh như Hội người Việt (VAUK), Hội Gia đình Việt (VFP).

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại London, bà Hà Hoàng - đại diện Ban Tổ chức sự kiện, cho biết năm 2025 là dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam và 15 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, nên việc tổ chức chương trình “Việt phục bộ hành” sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và ngoại giao nhân dân giữa hai nước.

Sự kiện không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt tại Anh thể hiện lòng yêu nước, mà còn góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sự kiện đã vượt ngoài mong đợi với số lượng đăng ký tham gia đông đảo, buộc Ban Tổ chức phải đóng đơn sớm để đảm bảo an ninh và an toàn. Hành trình bộ hành bắt đầu từ những địa điểm mang tính biểu tượng lịch sử, thể hiện sự gắn kết giữa hai quốc gia Việt Nam và Anh.

Đoàn diễu hành đã đặt hoa tại Bia Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tòa nhà New Zealand House - nơi Bác Hồ từng làm việc trong những năm tháng hoạt động cách mạng ở Anh.

Sau đó, đoàn di chuyển qua các địa danh nổi tiếng như Tòa nhà Quốc hội, tháp Big Ben, Cầu Westminster, London Eye và các địa điểm lịch sử khác.

Một điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn các tiết mục ca múa nhạc mang đậm văn hóa dân tộc của các em nhỏ người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Anh với ca khúc "Bắc Bling" sôi động trên đường phố London, khiến người dân và du khách thích thú. Đây là thông điệp tinh tế mà sâu sắc của Ban Tổ chức về nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa Việt cho con em kiều bào cũng như quá trình hội nhập, giao thoa văn hóa Việt-Anh trong các thế hệ người Việt tiếp theo.

Bà Hà Hoàng bày tỏ: “Thông qua việc tổ chức các hoạt động diễu hành Việt phục để quảng bá văn hóa Việt Nam như thế này, chúng tôi mong muốn văn hóa Việt Nam sẽ tới gần hơn nữa với cộng đồng nước sở tại, với cộng đồng quốc tế tại Vương quốc Anh. Chúng tôi muốn giới thiệu với họ không chỉ là trang phục, mà qua những cuộc tuần hành này, chúng tôi còn muốn giới thiệu những hình ảnh con người Việt Nam thân thiện và thể hiện mối giao lưu, kết nối nhân dân."

Bà khẳng định văn hóa chính là cầu nối, là sợi chỉ đỏ để gắn kết các dân tộc và việc đem hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và văn hóa Việt Nam tới gần hơn với bạn bè quốc tế góp phần làm cho đất nước ta trở nên rạng danh hơn trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Đại sứ Việt Nam tại Anh, cũng đánh giá cao ý nghĩa của chương trình “Việt phục bộ hành." Ông nhấn mạnh: “Đây là sự kiện mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta đang kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Trước hết, đây là sự kiện giúp kết nối cộng đồng. Thứ hai là giúp chúng ta, cộng đồng người Việt tại đây, giữ gìn bản sắc văn hóa cũng như quảng bá được những giá trị tốt đẹp của Việt Nam ở nước sở tại. Ba là lan tỏa văn hóa Việt Nam tại châu Âu nói chung cũng như tại Anh nói riêng."

Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, Đại sứ quán Việt Nam đã tham gia ngay từ đầu và phối hợp với các hội đoàn, tổ chức trong cộng đồng và chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện rất ý nghĩa chào mừng 80 năm Quốc khánh.

“Việt phục bộ hành” đã góp phần kết nối các thế hệ kiều bào với cội nguồn, đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình yêu quê hương đất nước, góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Em Hoàng Kim Gia Bảo, 16 tuổi, du học sinh Việt Nam tại Anh, bày tỏ niềm xúc động khi tham gia cuộc bộ hành và cảm giác tự hào là người Việt Nam. Sau hơn 1 năm xa quê hương, em cảm thấy rất vui khi tham dự chương trình chào mừng Quốc khánh của cộng đồng người Việt Nam ở London và sự kiện này giúp em cảm thấy mình như được gần Tổ quốc hơn.

“Việt phục bộ hành” tại London đã thực sự vượt lên ý nghĩa của một cuộc diễu hành trang phục truyền thống Việt Nam thông thường, mà còn tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, yêu quê hương đất nước của người Việt xa xứ, góp phần nhỏ bé định vị Việt Nam trong thế giới văn hóa đa dạng của Vương quốc Anh./.

“Việt phục bộ hành - lan tỏa tinh thần ngày hội non sông” tại Hà Lan Gần 100 hội viên thuộc Liên Hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, trong tà áo dài truyền thống, in hình lá cờ tổ quốc thiêng liêng đã đi bộ qua nhiều đường phố và dừng lại ở các biểu tượng của Hà Lan.